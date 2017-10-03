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بالصور.. القوات المسلحة تقيم 10 مدارس جديدة ووحدة صحية بمطروح
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 08:10 م
القوات المسلحة تقيم 10 مدارس جديدة ووحدة صحية بمطروح
أخر الأخبار
القوات المسلحة تقيم 10 مدارس جديدة ووحدة صحية بمطروح
بدور إبراهيم
قام اللواء أ.ح شريف بشـارة قائد المنطقة الغربية العسكرية بافتتـاح عدد من المشروعات التنموية التي نفذتها القوات المسلحة لخدمة أبناء محافظة مطروح، شملت 10 مدارس للتعليم الأساســى بقـرى (الروبى – الخضراء – عزبة رجب – المصانع – أم الحمام – الخربة)، ووحدة صحية بقرية الزهيرى تتكون من عيادة الباطنة وعيادة أسنان ومعمل تحاليل طبية وصيدلية ملحقة بالوحدة التي تخدم 11 تجمعا سكنيا، كما شملت الافتتاحات الجديدة افتتاح طريق أسفلتي بطول 8 كيلومترات لربط قرية الزهيرى بالقرى المجاورة لها.
من جانبهم عبر أبناء قبائل وعشائر مطروح عن سعادتهم بهذه الافتتاحات التى تعد إضافة لأهالى تلك المناطق لتخفيف العبء عن كاهلهم، وأثنوا على الجهود التي تقوم بها المنطقة الغربية العسكرية، والتواصل المستمر معهم للتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم وإيجاد الحلول المناسبة لها، يأتي ذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 44 لانتصارات أكتوبر المجيدة.
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