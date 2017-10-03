EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
البورصة تعرض تعديلات الأنشطة المتخصصة وصانع السوق على إكما
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 08:07 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
أحمد علي
عرضت إدارة البورصة تعديلات قواعد "الأنشطة المتخصصة" و"صانع السوق" على الجمعية المصرية للأوراق المالية "إكما"، في اجتماع غير معلَن عنه منذ أيام قليلة، وذلك قبل الاستقرار عليها.
قال محسن عادل، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن مجلس الإدارة يقوم على إعداد برنامج متكامل لتطوير البورصة، إذ يشمل البرنامج على تعديلات خاصة بمعايير الأنشطة المتخصصة وقواعد العمل بآلية صانع السوق.
وأضاف، في تصريحات خاصة، لـ"المال"، أن البورصة ناقشت مع "إكما" المقترحات الخاصة بتطوير آلية صانع السوق من أجل تفعيلها بالشكل اللائق بالسوق المحلية، رافضًا الكشف عن تفاصيل التعديلات المقترحة.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن الجمعية المصرية للأوراق المالية "إكما" ستدرس المقترحات، بالإضافة إلى تقديم رؤية خاصة بالآليات والأدوات التي يمكن تطويرها خلال المرحلة المقبلة.
وأشار عادل إلى أن أبرز الأدوات الجديدة التي سيتم العمل بها في السوق، هي الـShort Selling "الاقتراض بغرض البيع"، موضحًا أن إدارة البورصة تهدف إلى زيادة معدلات التداولات والسيولة بالسوق.
يُذكر أن محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، صرح على هامش أول جلسة تداول تحت الإدارة الجديدة، أن مجلس الإدارة يستهدف إدخال أدوات جديدة أبرزها الشورت سيلينج والصكوك والسندات وبورصة السلع والعقود.
البورصة المصرية
أخبار البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا