البورصة تعرض تعديلات الأنشطة المتخصصة وصانع السوق على إكما

عرضت إدارة البورصة تعديلات قواعد "الأنشطة المتخصصة" و"صانع السوق" على الجمعية المصرية للأوراق المالية "إكما"، في اجتماع غير معلَن عنه منذ أيام قليلة، وذلك قبل الاستقرار عليها.





قال محسن عادل، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن مجلس الإدارة يقوم على إعداد برنامج متكامل لتطوير البورصة، إذ يشمل البرنامج على تعديلات خاصة بمعايير الأنشطة المتخصصة وقواعد العمل بآلية صانع السوق.





وأضاف، في تصريحات خاصة، لـ"المال"، أن البورصة ناقشت مع "إكما" المقترحات الخاصة بتطوير آلية صانع السوق من أجل تفعيلها بالشكل اللائق بالسوق المحلية، رافضًا الكشف عن تفاصيل التعديلات المقترحة.





وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن الجمعية المصرية للأوراق المالية "إكما" ستدرس المقترحات، بالإضافة إلى تقديم رؤية خاصة بالآليات والأدوات التي يمكن تطويرها خلال المرحلة المقبلة.





وأشار عادل إلى أن أبرز الأدوات الجديدة التي سيتم العمل بها في السوق، هي الـShort Selling "الاقتراض بغرض البيع"، موضحًا أن إدارة البورصة تهدف إلى زيادة معدلات التداولات والسيولة بالسوق.





يُذكر أن محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، صرح على هامش أول جلسة تداول تحت الإدارة الجديدة، أن مجلس الإدارة يستهدف إدخال أدوات جديدة أبرزها الشورت سيلينج والصكوك والسندات وبورصة السلع والعقود.