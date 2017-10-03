حلمى حلمك سيكودراما باستديو نصيبان

يعرض على خشبة مسرح "استديو نصيبان"، يومى 9 و10 أكتوبر الحالي، العرض المسرحي "حلمي حلمك"، العرض إنتاج مشترك بين "استديو آفاق" وفريق "خشبة وستارة للفنون".

"حلمى حلمك" تأليف أبانوب مرجان، دراماتورج جورج موسى، فكرة وإخراج أندرو سمير، بطولة كيرو عز، عبد الرحمن حامد، سماح حسنين، جوكا جورج، ميخائيل داود، ميريت حشمت، أسامة آسر، تصميم إضاءة جورج موسى، موسيقى تصويرية أسامة آسر، تنفيذ موسيقي مينا أيوب.