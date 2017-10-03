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ثقافة وفنون
حلمى حلمك سيكودراما باستديو نصيبان
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 07:25 م
العرض المسرحي حلمي حلمك
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العرض المسرحي حلمي حلمك
سلوى عثمان
يعرض على خشبة مسرح "استديو نصيبان"، يومى 9 و10 أكتوبر الحالي، العرض المسرحي "حلمي حلمك"، العرض إنتاج مشترك بين "استديو آفاق" وفريق "خشبة وستارة للفنون".
"حلمى حلمك" تأليف أبانوب مرجان، دراماتورج جورج موسى، فكرة وإخراج أندرو سمير، بطولة كيرو عز، عبد الرحمن حامد، سماح حسنين، جوكا جورج، ميخائيل داود، ميريت حشمت، أسامة آسر، تصميم إضاءة جورج موسى، موسيقى تصويرية أسامة آسر، تنفيذ موسيقي مينا أيوب.
تدور قصة العرض حول شاب اسمه يوسف يواجه مشاكل في حياته تجعله يصل لحالة من الحالات النفسية الصعبة. العرض يدور في إطار اجتماعي ومن أنواع عروض السيكو دراما.
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