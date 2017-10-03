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استثمار
مميش يوقع على شراء كراكتين بقيمة 300 مليون يورو
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 07:24 م
الفريق مهاب مميش
أخر الأخبار
الفريق مهاب مميش
ارتفاع إيرادات القناة بنحو 2.2% خلال 9 أشهر.. والعوائد 60 مليون دولار
نادية صابر
علمت "المال" من مصادر مطلعة، أن قيمة الصفقة التي وقعها الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية مع شركة آى إتش سي الهولندية، لبناء وتوريد كراكتين تقدر بحوالي 300 مليون يورو.
وأكد مميش، في مؤتمر صحفي اليوم، أن العقد ونجاح المفاوضات يأتي نتيجة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مشيراً إلى أن امتلاك الهيئة كراكتين جديدتين يمثل إضافة قوية لتنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة قناة السويس، بما يجعلها قادرة على منافسة الممرات الملاحية المنافسة.
وأشار إلى أن كراكات الهيئة ستبدأ توسيع قاعدة عملها، لتشمل كل الموانئ المصرية، بدلا من عملها حالياً في كل من الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر.
وقال إن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على تطوير معدات الهيئة، خاصة على صعيدي الترسانات والشركات، وأن الهيئة تبحث التعاون مع شريك ألماني لتطوير ترساناتها لمواكبة نظيراتها العالمية.
من جانبه، قال المهندس محمد الدسوقي، مدير إدارة الكراكات بهيئة قناة السويس، إن الكراكتين الجديدتين يعدان الأكبر عالمياً في الوقت الحالي من حيث القدرة الكلية لكل منهما، والتي تبلغ 29190 كيلو وات، كما تتميزان بحفار بقدرة 4800 كيلووات، وهو ما يمّكنهما من العمل في جميع أنواع التربة الرملية والطينية والصخرية.
وأكد أن الكراكتين تعدان مثاليتين للعمل في قناة السويس، ويصل أقصى عمق حفر لهما إلى 35 مترًا، وهو ما يغطي احتياجات القناة، والتي يبلغ عمقها 24.5 متر.
ولفت إلى أن الكراكتين الجديدتين تتطابقان مع تصميم الكراكة "مشهور"، ولكن باختلاف الأبعاد والقدرات، كما أنهما يستطيعان العمل لمدة 24 ساعة متواصلة في كل الأحوال الجوية.
وأوضح الدسوقي أن العائد من تشغيل الكراكتين بخلاف تكاليف الأجور والتشغيل سيصل إلى 60 مليون دولار سنوياً، وهو ما سيوفر على الدولة هذا المبلغ.
وكشف مميش أن إيرادات قناة السويس خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2017 ارتفعت إلى 3.869 مليار دولار مقابل 3.783 مليار عن الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة 2.2%، فيما بلغت العائدات بالجنيه نحو 68.912 مليار جنيه، مقابل 32.137 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 114.4%.
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