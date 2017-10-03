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سيـــاســة
مكرم تعلن رعاية السيسي لمبادرة العودة للجذور
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 06:07 م
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة 22
أخر الأخبار
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة 22
الوزير القبرصي: أدعوكم لاستكمال التفاصيل للمبادرة خلال الاجتماع الرئاسي الثلاثي
ولاء البري
أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، فى مؤتمر صحفي، رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لملتقى الجاليات بين مصر واليونان وقبرص، الذي تنطلق فعالياته مع تفتح زهور الربيع المقبل، تحديدًا يوم 21 نوفمبر المقبل، تحت شعار "العودة للجذور"، وذلك بحضور تيرانس نيكولاس كويك نائب وزير الخارجية اليوناني، وفوتيس فوتيو المفوض الرئاسي للشئون الإنسانية والقبارصة للمغتربين.
وصرحت نبيلة مكرم عبيد بأن اجتماع اليوم يعد البداية لتنظيم أسبوع الجاليات من الدول الثلاث، لإحياء الاحتفال الشعبي والسياحة التاريخية للجاليات الأجنبية، حيث يتناول الملتقى زيارة للأماكن التي تحمل ذكريات الجاليات من الدول الثلاث ومكان نشأتهم ومدارسهم وغيرها.
من جانبه أعرب نيكولاس كويك، نائب وزير الخارجية اليوناني، عن سعادته برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الملتقى المقرر عقده 21 نوفمبر المقبل، ما يدل على وعي السيسي بأهمية تلاقي الحضارات والثقافات التاريخية ذات الأبعاد المشتركة والمتداخلة، وجاء اختيار الإسكندرية كنقطة لانطلاق الملتقى؛ كونها أهم مدينة ساحلية على البحر المتوسط؛ لما لديها من تاريخ كبير استطاعت خلاله الجميع بين الثقافات المتعددة.
فى حين أعرب فوتيس فوتيو، المفوض الرئاسي للشئون الإنسانية والقبارصة للمغتربين في بداية حديثه، عن شكره للسفيرة نبيلة مكرم على هذه اللحظة التاريخية، والتي تحمل الإعلان الرسمي للتعاون بين ثلاث دول مهمة لمشاركة بعضهم البعض نفس التحديات والأواصر التاريخية والثقافية لخلق تعاون مشترك حقيقي يهدف للاستفادة من القدرات البشرية بين الشعوب المختلفة، للوصول لنموذج علمي وثقافي متميز، وطالب بضرورة استكمال تفاصيل الملتقى خلال الاجتماع الرئاسي الثلاثي الذى سيجمع بين رؤساء الدول الثلاث.
عبدالفتاح السيسي
السيسي
وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج
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