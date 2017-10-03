أسبوع موضة باريس يشجع الرشيقات الممتلئات

عارضات أزياء 6

خالد بدر الدين



استعرضت بيوت أزياء شهيرة مثل كريستيان ديور جيفانشي وإيف سان لوران تصميماتها الجديدة في أسبوع الموضة بباريس الذى بدأ 26 من الشهر الماضى وينتهى اليوم في ظل تغيير يهدف إلى فك ارتباط صناعة الأزياء بالعارضات النحيفات وصغيرات السن ويشجع على استخدام الرشيقات الممتلئات.



ويقول الجميع إنهم يحترمون لوائح جديدة لشركتين رئيسيتين وهما (LVMH) وكيرينج الفرنسيتين بهدف وضع ضوابط لأعمار ومقاسات العارضات اللاتي يرتدين التصميمات وهو تطور يقول النشطاء إنه جاء في الوقت المناسب ويجب أن ينتشر.



وقالت عارضة أزياء تدعى دانييل إيلزوورث (20 عاما) بينما كانت تستعد للمشاركة في عرض بيت أزياء كريستيان ديور "رأيت الكثير من الفتيات اللواتي يعانين من اضطرابات الأكل، وإن اللوائح الجديدة تساعدهن على الكف عن إلحاق الضرر بأجسادهن حتى يصبحن مطابقات للمواصفات المتشددة".



وذكرت وكالة رويترز إن اختيار بيت أزياء كريستيان ديور قبل عامين لعارضة أزياء تبلغ من العمر 14 عاما للمشاركة في عرض له قد قوبل بانتقادات شديدة ولكن اللوائح الجديدة تنص على أن أعمار عارضات الأزياء يجب أن تزيد عن 16 عاما.



ولن تستخدم شركتا ( LVMH) و كيرينج بعد اليوم عارضات أو عارضي أزياء ممن تقل مقاساتهم عن مقاس عن 34 للنساء و44 للرجال في فرنسا مما يعني أن المقاس صفر الأمريكي الشهير الذي يعادل المقاس 32 في فرنسا سيختفي.



لكن فرض هذه اللوائح على نطاق واسع في عالم الموضة لا يزال أمرا بعيد المنال إذ لا تزال العارضات في باريس صغيرات السن ونحيفات بشدة ومن بينهن كايا جيربر ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد والتي تبلغ من العمر 16 عاما وشاركت في عرض أزياء بيت أزياء إيف سان لوران التابع لشركة كيرينج.



لكن مصممين وعارضات أزياء وآخرين داخل الصناعة يقولون إن اللوائح تمثل بداية قد تشجع الناس على إدانة الممارسات الخاطئة مما جعل مصممة الأزياء البريطانية ستيلا مكارثي تعلق قائلة إنه من المهم أن تتحمل هذه الصناعة المسئولية.



وقال سيريل برول مؤسس وكالة فيفا موديل ماندجمنت للأزياء ورئيس نقابة فرنسية لوكالات عرض الأزياء إنه لابد من عمل شيء ما بعد أن تدهورت الأمور تدريجيا وأصبح هناك المزيد والمزيد من حالات الاكتئاب وعارضات يعانين من نوبات الهلع بسبب الجوع من ناحية و الخوف من زيادة الوزن.



لكن هناك بعض الأصوات الرافضة للوائح الجديدة إذ يرى بعض المصممين أن العارضات النحيفات الطويلات هن الأفضل لعرض تصميماتهم وكان كارل لاجرفلد المدير الإبداعي في بيت شانيل للأزياء قال في مقابلة عام 2009 إن المومياوات السمينة فقط هن اللاتي يرفضن عارضات الأزياء النحيفات.