بنك الإمارات دبي: استمرار تدهور القطاع الخاص المصرى رغم توقعات النمو

بنك الإمارات دبي الوطني



معدل فقدان الوظائف الأسرع منذ 8 أشهر

تراجع طلبات التصدير للمرة الأولى منذ مارس الماضى





هاجر عمران

خلصت نتائج دراسة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في مصر، إلى عدة نتائج أساسية أبرزها استمرار تراجع القطاع الخاص، غير المنتج للنفط في السوق المحلية، حتى سبتمبر الماضى، رغم تفاؤل الشركات بشأن توقعات النمو خلال الـ 15 شهرًا المقبلة .



وأكد البنك فى بيان أعلن عنه الثلاثاء، تراجع الإنتاج وطلبات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ شهر مارس الماضى، فضلا عن تسارع معدل فقدان الوظائف إلى أكبر مستوى في 8 أشهر.



وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) المعدل موسميًا، الخاص بمصر التابع لبنك الإمارات دبي الوطني-مؤشر مركب إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط- تراجعاً من 48.9 نقطة في شهر أغسطس إلى 47.4 نقطة في شهر سبتمبر، ليصل إلى أدنى قراءة له في 3 أشهر .



وأرجعت الدراسة التدهور الأخير للأوضاع التجارية إلى الانكماش القوي والمتسارع في الإنتاج بالقطاع الخاص المصري، وهناك علاقة بين تراجع النشاط التجاري وبين ضعف الطلب.

وأوضحت الدراسة أن بيانات شهر سبتمبر أظهرت انكماش إنتاج القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، لتمتد بذلك سلسلة التراجعات الحالية إلى عامين، كما أن معدل الانكماش كان قويا في مجمله، وأكثر حدة مما سجله في شهر أغسطس، وربطت الشركات بين هذا التراجع وتدهور أوضاع الطلب وغياب السيولة.



وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، إن انخفاض طلبات التصدير الجديدة للمرة الأولى في 6 أشهر، يأتى بعد تحسن الطلب على الصادرات على مدار الأشهر القليلة الماضية، في استطلاعات مؤشر مدراء المشتريات.

يذكر أن الدراسة التى يعلن عنها بنك الإمارات دبي الوطني، تعدها شركة أبحاث "IHS Markit"، بناء على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري .



وأضافت خديجة، أن تراجع الإنتاج وإجمالي الطلبات الجديدة يتزامن مع ضعف الطلب المحلى، إلا أن الشركات كانت أكثر تفاؤلاً إزاء التوقعات للعام المقبل، بدافع من توقعات استقرار العملة وانخفاض التضخم.

وأشارت الدراسة إلى أن 21% من الشركات تراجعت طلباتها الجديدة، مقارنة بـ %14 أشاروا إلى أن هناك زيادة.



وأكدت الدراسة تحسن مستوى التفاؤل في شهر سبتمبر، و تراجع ضغوط الأسعار، إلى جانب تحسن أداء الموردين بمعدل قياسي، رغم التدهور القوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر.

وأشارت إلى أن انخفاض الطلبات الجديدة للتصدير، يرجع إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات المصرية، إلا أن الدراسة اعتبرت أن معدل الانكماش متواضعًا في المجمل، وأبطأ من متوسطه على المدى الطويل.



وتابعت الدراسة، أن طلبات التصدير الجديدة هبطت مرة أخرى، وشهدت تراجعا خلال شهر سبتمبر، وكان الانكماش الأخير الأكثر حدة في 8 أشهر، بعد سلسلة نمو استمرت 5 أشهر، مؤكدة أن تراجع تدفقات الأعمال الجديدة الواردة من الخارج بحدة الشهر الماضى، يرجع إلى حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي في الدول المجاورة، ما أعاق الطلب الأجنبي .

وسجل مؤشر تراكم الأعمال غير المنجزة المعدل موسميا، أعلى من المستوى المحايد 0.50 نقطة، للشهر الثاني على التوالي، في شهر سبتمبر، وأفادت الشركات أن غياب السيولة السبب الرئيسى وراء زيادة الأعمال غير المنجزة، رغم ذلك، كان معدل زيادة الأعمال غير المنجزة طفيفا، في مجمله، وأبطأ من معدل شهر أغسطس .

وأكدت الدراسة تحسن أداء الموردين إلى أقصى مدى، منذ بدء الدراسة في إبريل 2011، ووجود فائض القدرات لدى الموردين بسبب تراجع مستويات الشراء، ما أدى إلى زيادة سرعة عمليات التسليم.



وأشارت الدراسة إلى أن تراجع معدلات التوظيف الأسرع في 8 أشهر، كما أن شركات أكدت أن انخفاض طلبات الإنتاج أدى إلى تقليل أعداد الموظفين لديهم، وأشار 11% من الشركات المشاركة إلى تراجع أعداد الموظفين، مقارنة بـ %3 أكدوا توفير وظائف جديدة .



وأشارت الدراسة إلى أن ضغوط الأسعار في شهر سبتمبر تراجعت، كما أن معدلات ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج هى الأبطأ في 3 أشهر، كما شهدت تكاليف المشتريات، ورواتب الموظفين زيادات أبطأ .

وارتفعت أسعار المشتريات في القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى شهر سبتمبر بشكل حاد ، إلا أنها لا تزال أقل مستو للزيادة فى 3 أشهر، وجاءت أعلى من المتوسط على المدى البعيد .



وازدادت تكاليف التوظيف بأبطأ وتيرة في 4 أشهر خلال سبتمبر، ومع ذلك، ظل معدل تضخم الأجور قويا فى المجمل، وأعلى من المتوسط التاريخي، وأشارت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى أنها قامت بزيادة الأجور، استجابة لارتفاع تكاليف المعيشة للموظفين.



وشهد النشاط الشرائي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر انكماشا للشهر الرابع على التوالي، خلال شهر سبتمبر، علاوة على ذلك، كان معدل التراجع قويا وأسرع معدل مسجل في 6 أشهر، وفي الحالات التي شهدت تراجعا، حجم المشتريات، وربطت الشركات بين ذلك وبين تراجع متطلبات الإنتاج في شهر سبتمبر.



وتراجع مخزون مستلزمات الإنتاج للشهر الـ 33 على التوالى، خلال شهر سبتمبر، ومع ذلك، كان معدل استهلاك المخزون متواضعا في مجمله، والأبطأ مما سجل منذ شهر يوليو 2016، وأشار 14% من الشركات إلى وجود تراجعًا في مخزون المشتريات، مقارنة بـ %9 مع احتمالية زيادة.

وأشارت بيانات شهر سبتمبر إلى أن زيادة مستوى الثقة بين شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر،ووصل مستوى التفاؤل إلى أعلى مستو مسجل في الـ 15 شهرا المقبلة، وتوقع أكثر من ثلثي الشركات المشاركة في الدراسة نمو الإنتاج في فترة الـ 12 شهرا المقبلة بشكل أكثر تحديدا .



ويصدر البنك النسخة الجديدة من التقرير فى 5 نوفمبر المقبل وفقا للبيان .

















