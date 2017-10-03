مستقبل وطن يستحوذ على نقل البرلمان.. ودعم مصر للاقتصادية

البرلمان المصري 2017



ياسمين فواز



فاز النائب هشام عبد الواحد، برئاسة لجنة النقل بالبرلمان، خلال انتخابات اللجان النوعية للمجلس، وحاز على الوكالة كل من النائب محمد زين الدين، والنائب راغب ضيف الله، فيما حصد أمانة سر اللجنة النائب خالد عبد المولى.



كما اقتنص النائب علاء عابد برئاسة لجنة حقوق الإنسان بالتزكية، فيما فاز النائب شريف الورداني بأمانة سر اللجنة بالتزكية.



وحصل النائب كمال عامر، علي رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان ، وفاز كل من النائبين اسامه راضي، وممدوح مقلد بمنصبي وكيلي اللجنة، بينما فاز النائب أحمد عبد التواب بمنصب أمين سر اللجنة.



وفاز النائب عمرو غلاب، بمنصب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، بواقع 17 صوتا، على منافسه عمرو الجوهري، الذي حصل على 6 أصوات.



فيما حصد منصب الوكيلين النائبان مدحت الشريف، ومحمد على عبد الحميد، بعد انسحاب النائب أحمد فرغلي من الترشح.



وفاز النائب فخري طايل، بمنصب أمين السر، بواقع 13 صوتا في مواجهة النائبة ثريا الشيخ، التي حصلت على 10 أصوات.