EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
مستقبل وطن يستحوذ على نقل البرلمان.. ودعم مصر للاقتصادية
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 05:44 م
البرلمان المصري 2017
أخر الأخبار
البرلمان المصري 2017
ياسمين فواز
فاز النائب هشام عبد الواحد، برئاسة لجنة النقل بالبرلمان، خلال انتخابات اللجان النوعية للمجلس، وحاز على الوكالة كل من النائب محمد زين الدين، والنائب راغب ضيف الله، فيما حصد أمانة سر اللجنة النائب خالد عبد المولى.
كما اقتنص النائب علاء عابد برئاسة لجنة حقوق الإنسان بالتزكية، فيما فاز النائب شريف الورداني بأمانة سر اللجنة بالتزكية.
وحصل النائب كمال عامر، علي رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان ، وفاز كل من النائبين اسامه راضي، وممدوح مقلد بمنصبي وكيلي اللجنة، بينما فاز النائب أحمد عبد التواب بمنصب أمين سر اللجنة.
وفاز النائب عمرو غلاب، بمنصب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، بواقع 17 صوتا، على منافسه عمرو الجوهري، الذي حصل على 6 أصوات.
فيما حصد منصب الوكيلين النائبان مدحت الشريف، ومحمد على عبد الحميد، بعد انسحاب النائب أحمد فرغلي من الترشح.
وفاز النائب فخري طايل، بمنصب أمين السر، بواقع 13 صوتا في مواجهة النائبة ثريا الشيخ، التي حصلت على 10 أصوات.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا