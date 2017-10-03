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اقتصاد وأسواق
مصر تعرض مساعدة الجابون لإنشاء مطار عبر المقاولون العرب
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 05:13 م
محلب
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محلب
أحمد اللاهونى:
طرح المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، خلال لقاء مع "جاجان جوبته"، رئيس مجلس إداره شركة أولام للأخشاب بالجابون، استعداد مصر لمساعدة "أولام" في إنشاء مطار بالجابون، على أن تتولي شركة المقاولون العرب تنفيذ ذلك.
كانت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، قد استقبلت 22 سبتمبر الماضي، وفدًا من المنطقة الاقتصادية للأخشاب بدولة الجابون، برئاسة جاجان جوبته، رئيس مجلس إدارة شركة أولام للأخشاب العاملة بدولة الجابون، بهدف التعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين، لتوفير احتياجات مصر من الأخشاب وإمكانية التصنيع المشترك.
ووفقا لبيان صادر عن غرفة الأخشاب باتحاد الصناعات اليوم، فإن اللقاء مع الوفد الجابونى كان ناجحا وأكد خلاله محلب أن هناك اهتماما بالغا من الرئاسة بضرورة التواصل بشكل جيد مع الأشقاء الأفارقة وتحقيق التعاون المشترك بما يعود بالفائدة علي مصر والجابون.
ولفت محلب إلى أن اللقاء طرح إمكانية تأسيس شركة "أولام" لشركة أو مكتب يعمل كمركز لها بمصر، تمكنها من تصدير احتياجات الجابون من كل السلع والمنتجات المصرية "أجهزة كهربائية، سيراميك، ملابس ومنسوجات ... إلخ" كبديل للخشب المستورد من الجابون.
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