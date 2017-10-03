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اقتصاد وأسواق
غادة والي ترأس اجتماع مجلس الشئون الاجتماعية العربي بالأردن
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 04:52 م
غادة والي
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غادة والي
خطة لدعم الجهود العربية للقضاء على آفة التطرف والإرهاب
مقترح مصري بإدراج موضوع مواجهة التعاطي والإدمان في المجتمع العربي على جدول مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية
المال -خاص:
تترأس غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، اجتماع الدورة العادية السبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بالعاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 3-4 أكتوبر الجاري وذلك للتحضير لمجلس الوزراء العرب المقرر عقده في الكويت منتصف نوفمبر المقبل والتحضير أيضاً للقمة العربية المقرر عقدها في الرياض مارس ٢٠١٨ وكذلك القمة التنموية الاجتماعية والاقتصادية ٢٠١٩.
وقد أجرت والي لقاء مع المسئولين عن مشروع خدمات الطوارئ بالمجتمعات المستضيفة للجوء السوري وهم عاهد الزيادات المدير التنفيذي لبنك تنمية المدن والقرى والمهندس نضال الحوراني نائب المدير التنفيذي للمشروع.
وقد استقبلت غادة والي رؤساء الوفود العربية أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون العرب قبل بدء أعمال المكتب التنفيذي، وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة الوزيرة غادة والي التي أكدت خلالها على أهمية الاجتماع لكونه يبحث الموضوعات التنموية التي تخص المواطن بصورة مباشرة خاصة أنه ينعقد في وقت مازالت فيه المنطقة العربية تشهد صراعات وتحديات جسام أخذت من المكتسبات التنموية للمجتمعات العربية، مشيرة إلى ازدياد العمليات الارهابية واستمرار موجات النزوح التي تؤثر بالسلب على الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المنشودة.
وأضافت رئيس المكتب التنفيذي إلى إنها في إطار تكليف القمة العربية لها بمتابعة تنفيذ قرار قمة عمان رقم 699 بشأن الإعلان العربي لدعم الجهود الرامية للقضاء على الارهاب والصادر من المؤتمر الوزاري العربي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي 27 و28 فبراير الماضي بشرم الشيخ فإنها عقدت عدة اجتماعات في نيويورك مع المجموعة العربية لتنفيذ الشق الخاص بدور المجتمع الدولي الوارد في الإعلان كما أوضحت غادة والي أنها عقدت أيضاً عددا من الاجتماعات مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة ومديري وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وذلك بهدف تعزيز الجهود العربية الرامية الى القضاء على الإرهاب.
وأشارت والي إلى تشكيل فريق عمل لبلورة خطة عمل وعرضها على الاجتماع الثاني لكبار المسئولين والمقرر عقده يومي 24 و25 أكتوبر الجاري في القاهرة، لافتة إلى رفع هذا التصور في ضوء المقترحات المقدمة لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب يوم 14 نوفمبر المقبل في الكويت طالبة المزيد من الدعم والجهد بما يعزز الجهود العربية الرامية للقضاء على آفة التطرف والإرهاب.
وقد ألقت هالة البسيسو وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية كلمة في هذا الإطار.
وستستعرض جلسات العمل عرضاً لمشروع جدول الأعمال الخاص بالدورة وإقراراً له، كما يستكمل المكتب على مدار جلساته في اليوم الثاني مناقشة بنود جدول الأعمال، بالإضافة إلى المصادقة على قرارات المكتب التنفيذي ورفع مشاريع القرارات للدورة 37 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب الذي من المقرر أن ينعقد خلال شهر نوفمبر المقبل.
في سياق متصل، اقترحت والي على المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون العرب إدراج موضوع مواجهة التعاطي والإدمان في المجتمع العربي على جدول مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية، مؤكدة أهمية دق جرس إنذار لما تواجهه الدول العربية من استهداف من خلال المخدرات والمنشطات والعقاقير واعتبار أن الموضوع يتخطى جهود وزارات الداخلية والعدل إلى كونه موضوعا اجتماعيا متعدد الأبعاد والتركيز على انخفاض سن التعاطي وزيادة التعاطي بين النساء والشباب، مع أهمية التنبيه لدور الأسرة في حماية النشء، باعتبار أن المخدرات تهدد دور الأسرة.
وستقوم مصر بتقديم ورقة عمل تعرض التجربة المصرية وأوجه التعاون بين الدول العربية وبين مجلس وزراء الشؤون العرب والمجالس الوزارية الأخرى للشباب اللصحة والعدل والداخلية وأهمية إدراج الموضوع أمام القمة التنموية الاقتصادية العربية المزمع عقدها ٢٠١٩.
ومن المقرر أن يتم تنظيم زيارة ميدانية للسادة الوزراء المشاركين في أعمال المكتب التنفيذي لبعض المراكز الاجتماعية للتعرف على التجربة الأردنية في المجالات الاجتماعية.
وتلتقي غادة والي خلال الزيارة أيضاً وزير العمل الأردني وتبحث معه تفعيل اتفاقية التأمينات الاجتماعية على العاملين المصريين في الأردن وتحويل حقوقهم التأمينية كما تعقد والي لقاء مع رئيس البنك الاجتماعي لتنمية الريف للتعرف على تجربة إعادة هيكلة البنك والدعم الفني المقدم من مختلف الجهات المانحة في هذا الصدد.
وتعقد والي اجتماعا مع وزيرة التنمية الاجتماعية بالأردن لمناقشة التعاون الثنائي، وخاصة في مجال الإعاقة وتطوير مؤسسات ذوي الإعاقة.
وقد اجتمعت والي الوزيرة الأردنية الجديدة هالة بسيسو في مستهل زيارتها ومن والمقرر أن تقيم جالوزيرة السابقه ريما أبو حسان عشاء لتكريم غادة والي.
وكانت والي قد وصلت إلى العاصمة الأردنية عمان مساء أمس لتترأس اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي يعقد في عمان كونها رئيس القمة العربية وتوجهت والي فور وصولها لحضور احتفالات القوات المسلحة بعيد النصر في حرب أكتوبر المجيدة، حيث استقبلها السفير المصري طارق عادل وحرمه والملحق العسكري المصري -الذي أقام حفل الاستقبال -تامر فكري والسيدة حرمه.
وشارك في الاحتفال رؤساء الكنيسة القبطية الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع وزيرة التضامن والدعاء لمصر بالخير والنماء. وشارك في الاحتفال أيضاً عدد كبير من أبناء الجالية المصرية والقيادات الأردنية وسفراء الدول العربية.
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