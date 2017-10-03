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بنـــوك
بنك مصر يسعى لإتمام عمليات تمويل بـ 81 مليار جنيه
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 04:09 م
بنك مصر 1
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بنك مصر 1
كتب – محمد سالم
قال بنك مصر أنه يسعى حاليا لإتمام عدد من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة بقيمة 81.3 مليار جنيها في عدة قطاعات مثل ( الاتصالات و مواد البناء و الاستثمار العقاري) ، مشيرا الى أن قيمة ضمان التغطية المتوقع من جانب البنك فى تلك العمليات يصل الى 28.9 مليار جنيها .
واشار بيان للبنك ، اليوم الأربعاء ، الى قيامه خلال العام المالى المنقضى بالانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في العديد من العمليات التمويلية بإجمالي مبلغ 32.9 مليار جنيه وذلك في العديد من القطاعات (الكهرباء، الخدمات العامة، المقاولات) بلغت قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 14.3 مليار جنيه تقريبا، ويأتي ذلك نتيجة لانجازات البنك الملموسة والواضحة في ترتيب العمليات التمويلية الكبيرة في المشروعات العديدة بكافة المجالات والقطاعات الرئيسية والمشاركة بفاعلية في العديد من المشروعات القومية.
وأشار البيان الى حصول بنك مصر على المركز الأول في السوق المحلى في مجال إدارة و ترتيب القروض المشتركة و تمويل المشروعات، كما حصل على المركز الثاني في تسويق و إدارة و ترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات على مستوي القارة الأفريقية ، تبعا للتقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن البنوك فى الربع الثالث لعام 2017
وعلى مستوى إقليم شمال أفريقيا والشرق الأوسط نجح البنك في تصدر ترتيب البنوك المصرية والحصول على المركز الخامس بقائمة أفضل البنوك في تسويق القروض المشتركة وتمويل المشروعات بحصة سوقية قدرها حوالي 5% ، والمركز السادس في إدارة وترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات، وهو ما يأتي في ضوء استمرار استحواذ البنك على مراكز متقدمة بذات التصنيفات منذ بداية عام 2015.
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