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رياضة
رسميًا .. we راعى الزمالك الجديد
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 04:08 م
عمرو وهبي
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عمرو وهبي
الشركة ترغب بالتوسع فى الكرة المصرية وأندية الدورى الممتاز
على المصرى ومحمود جمال
علمت "المال" أن شركة بريزنتيشن سبورت الراعى الرسمى للكرة المصرية ونادى الزمالك، أتمت الاتفاق والتعاقد مع المصرية للاتصالات "الشبكة الرابعة للاتصالات (we)" لتصبح الراعى الرسمى الجديد لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك.
وقال عمرو وهبي المدير التنفيذي لشركة "بريزنتيشن"، إن شركته أتمت التعاقد مع الشبكة الرابعة للمحمول، لتكون الراعي الرسمي علي صدر قميص الزمالك، ويتم الآن وضع لوجو الشركة على القمصان الخاصة بفريق الكرة بالقلعة البيضاء.
ومن المنتظر أن يكون ظهورها الأول خلال لقاء طنطا المقبل فى الدورى، الذى سيقام يوم 13 أكتوبر الجارى، على استاد غزل المحلة، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من المسابقة.
وأضاف وهبى فى تصريحات خاصة لـ"المال"، أن الشركة المصرية للاتصالات ستكون بنسبة كبيرة راعية أيضا للدوري المصرى الممتاز هذا الموسم بالكامل، ومن المنتظر أن تتوسع الشركة وتقوم برعاية عدد آخر من أندية الدورى الممتاز.
ورفض المدير التنفيذي لشركة "بريزنتيشن"، فى الكشف عن القيمة الحالية لعقد رعاية المصرية للاتصالات مع نادى الزمالك، مؤكدا أن سيتم الإعلان فى الوقت المناسب.
من جهته، كشف مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات، عن إجراء مفاوضات مع مجموعة من أندية الدورى الممتاز، للحصول على حقوق رعايتها فى الفترة المقبلة، مضيفا أن خطة الشركة تتمثل بالتوسع فى رعاية الكرة المصرية بشكل عام والأندية بشكل خاص.
وتغير رعاة الزمالك الرئيسيون في المواسم السابقة والتي حصلت فيها بريزنتيشن على حقوق رعاية الزمالك، مثل "saib bank" و"لاكتيل" فى الدورى المحلى، و"هيونداي" في دورى أبطال أفريقيا، علما بأن الفريق خاض لقاءاته الأربعة بالدورى هذا الموسم، بدون رعاية على صدر القميص.
وينتهي عقد رعاية الزمالك مع الشركة الراعية للكرة المصرية، بنهاية هذا الموسم، وقام أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة شركة إعلام المصريين، ومحمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيش، وأسامة الشيخ رئيس قنوات أون سبورت، ومحمد حلاوة رئيس شركة لاكتيل، بزيارة المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، فى منزله الشهر الماضى، لتجديد العقد.
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