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اقتصاد وأسواق
السلع التموينية: عروض من 11 موردا لشراء قمح بـ197 دولار للطن
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 03:34 م
قمح
أخر الأخبار
قمح
خالد بدر الدين:
أعلن تجار اليوم الثلاثاء إن الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية تلقت عروضا من 11 موردا في مناقصتها لشراء القمح وأن أقل عرض بلغ 197.95 دولار للطن على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب) لتوريد 60 ألف طن من القمح الروسي ومن المقرر الإعلان عن النتائج فى وقت متأخر اليوم.
وذكرن وكالة رويترز إن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر طرحت مناقصة أمس لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين دوليين للشحن في الفترة من 5 إلى 15 من نوفمبر القادم وإنها في مناقصتها السابقة لشراء القمح في 19 سبتمبر الماضى اشترت الهيئة 175 ألف طن من القمح الروسي.
وقال أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي.
دعم القمح
القمح
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