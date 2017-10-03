كريم تدعم المنتخب الوطني لكرة القدم‎

كريم تاكسي

المال – خاص:



أعلنت شركة كريم لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول عن تعاونها مع المنتخب الوطني لكرة القدم "منتخب الفراعنة"، من أجل توفير وسيلة مواصلات لمشجعي المنتخب كي يتمكنوا من حضور منافسات المنتخب في إطار سعيه للتأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018.



وطبقاً لهذا التعاون، أصبحت كريم "التوصيلة الرسمية للمنتخب الوطني لكرة القدم" باعتبارها الراعي الرسمي الحصري للمنتخب الوطني في مجال خدمات حجز السيارات الخاصة عبر تطبيقها الذكي.



ومن خلال هذا التعاون، تعمل كريم ومنتخب الفراعنة لضمان تفادي المشجعين الوقوف في طوابير ركن سياراتهم الخاصة قبل المباريات، وبالتالي تجنب أي متاعب أو عوائق تمنع متابعتهم لمباريات منتخبهم الوطني المُؤهِلة لنهائيات كأس العالم في الاستاد، وبالتالي تفادي القلق من تفويت المباراة نتيجة الازدحام المروري خارج الاستاد خاصة في ساعات الذروة.



وقال رامي كاطو- الرئيس التنفيذي لكريم مصر: "إننا في كريم نعتبر أنفسنا أعضاء نشطين ومتفاعلين بكل حماس مع المجتمعات التي نعمل بها، من خلال توفير حلول مبتكرة نساعد من خلالها المواطنين في التغلب على التحديات اليومية التي تواجههم. وتُعد الاتفاقية الأخيرة هي المرة الثانية التي نتعاون فيها مع المنتخب الوطني لكرة القدم، ونتطلع بكل شغف لتشجيع منتخب الفراعنة جنباً إلى جنب مع ملايين المصريين، خلال جهوده الرائعة للفوز على الفرق المنافسة له في المباريات المؤهلة لنهائيات كأس العالم."



ومن خلال هذه الحملة، تقدم كريم خصومات لجميع عملائها للفترة قبل وبعد المباراة حتي تسهل علي كل المصرين متابعة منتخبهم و تشجيعه بالإضافة إلي رحلات باسعار خاصة من القاهرة والإسكندرية للإستاد. كما ستقدم كريم لعدد من عملائها الفرصة لربح تذاكر لحضور المباراة وتوصيلة مجانية من وإلي المباراة.

