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سيـــاســة
محاكمة متهمي خلية عين شمس 7 أكتوبر
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 02:28 م
محكمة جنايات شمال القاهرة
أخر الأخبار
محكمة جنايات شمال القاهرة
نجوى عبد العزيز:
قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل جلسة محاكمة 14 متهما بتكوين خلايا إرهابية بمنطقة عين شمس، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية عين شمس" لجلسة 7 أكتوبر لاستكمال سماع الشهود.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية التي حملت رقم 398 لسنة 2015 أمن دولة، اتهامات الدعوة إلى أفكار متطرفة تتمثل في تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستهدافهم في عمليات عدائية، وتكفير المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم ودمائهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت المهمة والحيوية التابعة للأجهزة الأمنية"، والدعوة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتكوين تنظيم إرهابي قائم على عدة خلايا عنقودية.
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