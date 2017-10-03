لجنة مصرية تايلاندية للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتناهية

أحمد الدسوقي:





استقبل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفد رفيع المستوى من تايلاند يضم نخبة من الاقتصاديين والخبراء في مجال دعم وتنمية اقامة المشروعات الصغيرة وعلي رأسهم السفير التايلاندي بالقاهرة بهدف توطيد علاقات التعاون المشترك بين مصر وتايلاند في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة بالبلدين.



كان فى استقبل الوفد بمقر الجهاز نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ومجموعة من قيادات الجهاز،وتم تقديم عرض شامل عن مهام الجهاز وانجازاته والتعريف بأنشطة قطاعاته المختلفة والخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر ورواد الاعمال الجدد.





من جانيها قالت نيفين جامع فى تصريحات صحفية، إن هذه الزيارة تأتي في اطار سعى جهاز تنمية المشروعات للاطلاع والاستفادة من خبرات الدول الاسيوية التي برعت في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر واستطاعت ان تنفذ منظومة متكاملة في اقامة هذه المشروعات وتدريب اصحابها و مساعدتهم في وضع مقاييس تنافسية للإنتاج وللتصدير للخارج.





وأشارت إلى أنه من المخطط ان تشهد الفترة القادمة عقد لجنة مصرية تايلاندية مشتركة ووضع إطار تعاون ثنائى بين الجهاز وبين احد الجهات المناظرة لعمل الجهاز في تايلاند وذلك بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والارتقاء بمستوى القدرات المؤسسية للعاملين بهذا القطاع.





ولفتت إلي أن الوفد التايلاندي قد قام بزيارة لمكتب الجهاز الاقليمي بالقاهرة للتعرف علي نوعية الخدمات التي يقدمها الجهاز لعملائه واهمها وحدة الشباك الواحد المختصة باستخراج التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروعات الصغيرة.





كما قام الوفد بزيارة لعدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الممولة من الجهاز وتم عقد مقابلات مع الجهات الشريكة التي يتعاون معها الجهاز لدعم المنظومة التنموية لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.





وأشارت إلي أن التوسع في نقل الخبرات الاقتصادية العالمية الي مصر سيعمل علي الاسراع في تنفيذ استراتيجيات التنمية وفي الاستفادة من تجارب تلك الدول في مواجهة البطالة بنشر ثقافة العمل الحر وريادة الاعمال حتي يصبح قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر شريك محوري في الموارد الاقتصادية للدولة .