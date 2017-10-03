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نقل وملاحة
حركة موانئ البحر الأحمر 3 أكتوبر 2017
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 01:47 م
مواني البحر الأحمر
أخر الأخبار
مواني البحر الأحمر
نادية صابر
صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ارزوجاز وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع، كما يغادر ميناء بورتوفيق السفينة الحاجة زينب وعلى متنها 8 الاف طن دقيق وسكر متجهة الى الصومال.
على جانب اخر يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين امانة والحرية وعلى متنهما 1406 ركاب منهم 1306 ركاب من عمالة خدمة الحجاج و 46 شاحنة بضائع و 18 شاحنة عفش ركاب و 24 سيارة، بينما تغادر السفينتان عمان وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهما 725 راكبا و 83 شاحنة و 23 سيارة .
على جانب آخر يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 296 راكبا و 21 برادا و 5 تريللا و 16 سيارة.
الموانئ المصرية
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