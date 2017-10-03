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نقل وملاحة
وزير النقل: إلغاء دعم الطاقة يعزز تطوير السكك الحديدية
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 01:44 م
هيئة السكك الحديدية
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هيئة السكك الحديدية
هاجر عمران ومدحت إسماعيل:
قال هشام عرفات، وزير النقل، إن الوزارة تضع تطوير السكك الحديدية كأولوية خلال الفترة الحالية وتابع: مستقبل هذا البلد فى توفير سكك حديدية سريعة، خاصة بعد إلغاء الدعم وبالتالى أصبحت المسألة حاسمة.
وأكد خلال كلمته بمؤتمر الغرفة الأمريكية للتجارة، اليوم الثلاثاء، أن الطلب على السكك الحديدية يزداد يوميا، كما أن الاعتماد بشكل كبير على الطرق السريعة بشكل مبالغ فيه سيؤدى إلى إهلاكها وتدهورها.
وأشار إلى أن إعادة تأهيل البنية التحتية أمر حاسم للوزارة وتطوير المعابر، مشيرا إلى سعى الوزارة بربط المشروعات القومية الكبرى بالمدن الموجود بالفعل ومنها ربط حلوان بمدينة الروبيكى وتوفير طريق يصل حلوان بالعين السخنة.
ولفت إلى أن الوزارة تدرس حاليا تنفيذ خط سريع بسرعة 150 كم فى الساعة يصل حتى الأقصر وأسوان وهو أمر واعد أيضا فيما يتعلق بإنعاش أنشطة السياحة فى الأقصر والغردقة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توفير وسائل لنقل المنتجات من مشروع المليون فدان إلى المدن الكبرى، إضافة إلى مشروع المثلث الذهبى وتابع: لو اعتمدنا على الطرق السريعة الطرق التى نعمل على إنشائها ستتدهور على الأكثر خلال 7 سنوات.
السكك الحديدية
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