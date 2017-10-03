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تأميـــن
التنظيم والادارة يعتمد الهيكل التنظيمى لصندوق الحوادث المجهلة
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 01:37 م
محسن اسماعيل رئيس الحوادث المجهلة
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محسن اسماعيل رئيس الحوادث المجهلة
مروة عبد النبى :
إعتمد جهاز التنظيم والادارة ، الهيكل التنظيمي لصندوق التأمين الحكومي للحوادث المجهلة في خطوة تستهدف محاصرة التحديات التي تواجه الصندوق.
قال محسن إسماعيل رئيس مجلس إدارة "الحوادث المجهلة" ان الصندوق يدرس حاليآ إعداد لائحة لشئون العاملين ، وإعتمادها من الأجهزة السيادية المختصة بالدولة – وزارة المالية والتنظيم والإدارة – للعمل بها فى أقرب وقت .
ومن المعروف ان النظام الأساسي للصندوق صدر بقرار من رئيس الوزراء في 2007 ، ويهدف الصندوق لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في عدد من الحالات التى نص عليها قانون التأمين الاجباري علي السيارات 72 لسنة 2007 ومنها عدم معرفه المركبة المسئولة عن الحادث أو عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير أو حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص أو حالات إعسار شركة التأمين.
وأشار اسماعيل الي أن الصندوق ملتزم بسداد 40 ألف جنيه كتعويض حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ، اما في حالة العجز الجزئي المستديم فيتم تحديد نسبة من التعويض تتناسب مع نسبة العجز ، بالاضافة الي دفع 10 الاف جنيه كحد اقصي للتعويض عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير.
واشار الي أن مخصص التعويضات بصندوق المجهلة منذ نشأته وحتي الان بلغت 135.7 مليون جنيه، لافتا الي ان إيرادات الصندوق يتم تحصيلها من شركات التأمين التي تزاول اجباري السيارات، ويتم تحصيل 3% من اقساط كل شركة في هذا النشاط.
اضاف ان الايرادات بلغت 25.9 مليون جنيه في نهاية العام المالي الماضي ، مقابل 28.7 مليون جنيه في العام المالي السابق.
واشار إسماعيل الي ان عدد الطلبات التى تم تقديمها للصندوق بلغت 606 طلب العام الماضى مقابل 433 طلب العام السابق، لافتا الي انه ثبت أحقية 275 طلب مقابل 161 خلال عامي المقارنة ، وتم رفض 78 طلب مقابل 124 طلب خلال العامين الماضي والسابق علي التوالي .
ولفت إلى ارتفاع الدعاوى القضائية خلال العام الجارى الي 3523 مقابل 3075 العام الماضى، علاوة على وجود 1800 حكم واجب النفاذ خلال العام الجارى مقابل 1385 العام الماضي، اضافة الى وجود 248 طلب إستيفا – معلقات لإستكمال الاوراق الرسمية فضلآ عن 5 دعاوى مقامة .
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