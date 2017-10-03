كلمة نائب وزير الخارجية اليوناني بمؤتمر العودة للجذور

مؤتمر أسبوع الجاليات بالإسكندرية

ولاء البري



أكد نيكولاس كويك نائب وزير الخارجية اليوناني، أن مصر تنعم بالأمن والأمان أكثر من أي مكان في العالم وقد لمس ذلك عند زيارته عدة مدن تاريخية بمصر على رأسها الجيزة بما تملكه من الأهرامات وخان الخليلي، ودعا خلال كلمته جموع الشعوب في العام لزيارة مصر والتعرف عليها عن قرب.



جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر " العودة للجذور " الذي أطلقته السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الثلاثاء؛ أسبوع الجاليات من الدول الثلاث على أرض مصر، وذلك بحضور تيرانس نيكولاس كويك نائب وزير الخارجية اليوناني، وفوتيس فوتيو المفوض الرئاسي للشئون الانسانية والقبارصة للمغتربين.



وأشاد نيكولاس بالاتفاق الثلاثي الذي جمع الوزراء الثلاثة للوقوف على قرار إطلاق ملتقي الجاليات المصرية اليونانية القبرصية، مشيرا إلى أن القرار يعني الكثير بالنسبة لمختلف اليونانيين الذين عاشوا بمصر وقطنوها في مدن عدة منها الاسكندرية، تلك المدينة التي استطاعت أن تجمع مختلف الثقافات والحضارات بين الشعوب الثلاثة، وذلك بهدف توطيد العلاقات وإعادة العلاقات الجيدة بين اليونانيين وأبنائهم والمصريين والعودة للجذور مرة اخرى.



كما أعرب عن سعادته برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الملتقي المقرر عقده 21 نوفمبر المقبل، ما يدل على وعيه بأهمية تلاقي الحضارات والثقافات التاريخية ذات الأبعاد المشتركة والمتداخلة، وجاء اختيار الاسكندرية كنقطة لانطلاق الملتقى كونها أهم مدينة ساحلية على البحر المتوسط لما لديها من تاريخ كبير استطاعت خلاله الجمع بين الثقافات المتعددة.



هذا وقد تمنى في ختام حديثه أن يشهد اللقاء القادم حضور الوزراء الثلاثة في تواجد رؤساء الدول الثلاثة، ليصبح هذا الملتقى بداية علاقة ثلاثية جادة ومتعمقة بين الدول.



فى حين أعرب فوتيس فوتيو المفوض الرئاسي للشئون الانسانية والقبارصة للمغتربين في بداية حديثه عن شكره للسفيرة نبيلة مكرم على هذه اللحظة التاريخية، والتي تحمل الإعلان الرسمي للتعاون بين ثلاث دول مهمة لمشاركة بعضهم البعض نفس التحديات والأواصل التاريخية والثقافية لخلق تعاون مشترك حقيقي يهدف للاستفادة من القدرات البشرية بين الشعوب المختلفة، للوصول لنموذج علمي وثقافي متميز.



وأشار إلى أن لقاء الأمس شهد إطلاق استراتيجية لربط شعوب البلدان الثلاثة من خلال الروابط التاريخية والثقافية، حيث تم إطلاق خطة عمل ليوم 21 نوفمبر المقبل تاريخا لإطلاق ملتقى الجاليات، تحت شعار واحد وهو الحنين للماضي والعودة للجذور.



ومن جانبه رحب محافظ الاسكندرية بممثلى الدول المشاركة بالملتقى، مشيرا لعمق العلاقات بين الشعوب الثلاثة والتي تمثل حقيقة تاريخية، موضحا أنه يجمعنا نحن كمصريين علاقات مهمة مع اليونانيين والقبرصيين خاصة في مدينة الاسكندرية، وأكد أن الجميع يعمل بجد في هذه المبادرة حتى تخرج بالشكل المرجو والمتناسق لأبعاد هذه العلاقات التاريخية والجذور التي تربط شعوب البلاد بعضهم البعض.