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استثمار
السعيد: منح دار الكتب والوثائق القومية 6 ملايين جنيه
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 01:00 م
هالة السعيد
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هالة السعيد
أحمد عاشور
وافقت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على استحداث بند للأبحاث والدراسات بموازنة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، بمبلغ 6 ملايين جنيه.
وقالت الوزيرة إن التخصيص يأتي في إطار الحرص على نشر الثقافة، مضيفة: "نسعى لبذل المزيد من الجهود لنشر الثقافة وتيسير الاطلاع على الإنتاج الفكري والأدبي والعلمي للحضارة الإنسانية".
يُذكر أن خطة العام المالي الحالي 2017/2018 خصصت استثمارات تقدر بـ23 مليون جنيه للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، يتم توزيعها على مشروعات الهيئة.
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