السعيد: منح دار الكتب والوثائق القومية 6 ملايين جنيه

هالة السعيد



أحمد عاشور



وافقت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على استحداث بند للأبحاث والدراسات بموازنة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، بمبلغ 6 ملايين جنيه.



وقالت الوزيرة إن التخصيص يأتي في إطار الحرص على نشر الثقافة، مضيفة: "نسعى لبذل المزيد من الجهود لنشر الثقافة وتيسير الاطلاع على الإنتاج الفكري والأدبي والعلمي للحضارة الإنسانية".



يُذكر أن خطة العام المالي الحالي 2017/2018 خصصت استثمارات تقدر بـ23 مليون جنيه للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، يتم توزيعها على مشروعات الهيئة.