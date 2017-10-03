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بورصة وشركات
إم .إم جروب للصناعة تستحوذ على 60% من تى بى آى مصر
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 12:45 م
البورصة
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البورصة
رجب عزالدين
أعلنت شركة إم .إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، عن الاستحواذ على نسبة 60% من أسهم شركة تى بى آى مصر لحلول وخدمات السداد، بقيمة إجمالية 156 مليون جنيه.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "تمت العملية عن طريق شراء أسهم وتقديم تسهيل قابل للتحويل إلى أسهم وزيادة رأس المال وذلك مناصفة مع شركة ابتكار للتمويل الاستثمارى والتى تمتلك إم .إم جروب نسبة 50% منها".
وقال خالد محمود رئيس مجلس إدارة إم .إم جروب، إن هذه الصفقة ستزيد من حصة الشركة السوقية فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية، ويوسع نطاق وصول الشركة إلى قطاع التجزئة وتغطية أكبر للسوق فضلا عن تنويع أنشطتها والتوسع فى السوق المحلية.
وتعمل شركة تى بى آى مصر فى مجال الدفع الإليكترونى وتوفير حلول سهلة وآمنة للعملاء فى مناطق مختلقة حيث تصل منافذها فى مصر إلى 35 ألف منفذ من خلال شراكتها مع العديد من مقدمى الخدمات فى مصر.
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