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اقتصاد وأسواق
كجوك: مراجعة الصندوق الثانية لبرنامج الإصلاح أواخر أكتوبر
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 12:44 م
أحمد كجوك
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أحمد كجوك
مها أبوودن
كشف أحمد كجوك نائب وزير المالية، أن صندوق النقد الدولى سيرسل بعثة لإجراء المراجعة الثانية على برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى أواخر شهر اكتوبر الحالى او مطلع نوفمبر المقبل.
وقال كجوك خلال مؤتمر صحفى اليوم: مستعدون جيدا لزيارة البعثة، ولدينا برنامج اصلاح اقتصادى جيد بشهادة الصندوق نفسه.
وأكد كجوك أن المفاوضات مع الصندوق شاملة المراجعات ليست صماء، ولكنها تتضمن المرونة الكافية التى تضمن تحقيق مستهدفات البرنامج الأساسية.
صندوق النقد
وزارة المالية
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