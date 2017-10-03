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رياضة
أزمة تذاكر لقاء الكونغو تتصاعد
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 12:40 م
كونغو 55
أخر الأخبار
كونغو 55
على المصرى:
تصاعدت أزمة تذاكر لقاء منتخب مصر الأول لكرة القدم، أمام ضيفه الكونغولى، والذى سيقام يوم الأحد المقبل، على ستاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة، للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم "روسيا 2018".
وتوجهت الجماهير الراغبة فى حضور اللقاء، إلى المنافذ التى أعلن عنها الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبوريدة، أمس الإثنين، واليوم الثلاثاء، فى المواعيد المعلنة ولم يجدوا المسئولين عن بيع التذاكر، وقيل إنه تم فتح الباب مبكرا ونفدت التذاكر التى طرحت.
وتواجد منذ السابعة من صباح اليوم، ما يقرب من ثلاثة آلاف شاب، من الراغبين فى حضور اللقاء، عند الباب البحرى لستاد القاهرة الدولى، وهو أحد الأماكن المحددة لبيع التذاكر، ولم يجدوا المسئولين عن بيع التذاكر، وهو ما جعل اللواء على دوريش، رئيس هيئة ستاد القاهرة يتدخل.
ووصل اللواء طارق مرزوق، مدير قطاع شرق القاهرة، لستاد القاهرة، وطالب الناس بمغادرة المكان وعدم التجمهر من أجل تسيير حركة المرور ومنع تكدسها، خاصة وأنه لا توجد معلومات بوصول مندوبى اتحاد الكرة، لبدء عملية بيع التذاكر لليوم الثانى.
وردت الجماهير الراغبة فى الحصول على تذكرة لحضور اللقاء، ومشاهدة الوصول المنتظر لمنتخب مصر لكأس العالم 2018 بروسيا، بعد غياب 28 عاما، قائلة: "مش هنمشي مش هنمشى مش هنمشى"، وحاول درويش ومرزوق الوصول لمسئولى اتحاد الكرة من أجل التأكد من إرسال مندوب من الجبلاية لبدء بيع التذاكر، وفشلوا فى التواصل مع أحد من الاتحاد المصرى للعبة.
وكان اتحاد الكرة، قد استقر على طبع 60 ألف تذكرة للقاء، وكان من المفترض أن يبدأ طرحها فى الثانية عشرة من ظهر أمس، حسبما أعلن اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة القدم، وذلك بمنافذ البيع بستاد القاهرة، وناديي الصيد والنصر بالقاهرة، وستاد الإسكندرية، ويبلغ سعر التذكرة الموحدة 75 جنيها، والدرجة الأولى 300 جنيه.
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