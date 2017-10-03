المالية: 464.4 مليار جنيه الإيرادات الضريبية خلال عام

الجارحى 6

مها أبوودن



بلغت قيمة الإيرادات الضريبية 464.4 مليار جنيه خلال العام المالى المنصرم، مقابل ٣٥٢.٣ مليار جنيه خلال العام المالى ،٢٠١٥/٢٠١٦.



صرح بذلك وزير المالية عمرو الجارحى، وقال إن الايرادات الضريبية زادت بنسبة ٣٢٪ على المحقق العام السابق، نتيجة عدة اسباب ابرزها تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.



وفى نفس الوقت أكد عمرو المنير نائب وزير المالية أن قيمة المتحقق فى الحصيلة الضريبية فاقت المستهدف المربوط فى الموازنة بواقع ٨٪.









