EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
الحكم على مالك صيدليات بسبب ممارساته الاحتكارية 29 أكتوبر
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 11:50 ص
محكمة الحقانية 225
أخر الأخبار
محكمة الحقانية الاسكندرية 2236
نجوى عبد العزيز:
حجزت محكمة القاهرة الجديدة، محاكمة "حاتم.ر" مالك سلسلة صيدليات، بسبب ممارساته الاحتكارية للحكم بجلسة 29 أكتوبر المقبل طالب الصيدلي هاني سامح، والمحامي صلاح بخيت المهتمان بشئون الدواء، جموع الصيادلة بالانضمام للنيابة العامة في المطالبة بتأييد حكم أول درجة في القضية 13908 لسنة 2017 جنح مستأنف شرق القاهرة بحبسه عام.
أضاف هاني سامح، أن مادة الاتهام هي التحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفقا للمادة 78 وتنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه لكل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي، كما يعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا