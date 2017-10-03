الحكم على مالك صيدليات بسبب ممارساته الاحتكارية 29 أكتوبر

محكمة الحقانية الاسكندرية 2236

نجوى عبد العزيز:



حجزت محكمة القاهرة الجديدة، محاكمة "حاتم.ر" مالك سلسلة صيدليات، بسبب ممارساته الاحتكارية للحكم بجلسة 29 أكتوبر المقبل طالب الصيدلي هاني سامح، والمحامي صلاح بخيت المهتمان بشئون الدواء، جموع الصيادلة بالانضمام للنيابة العامة في المطالبة بتأييد حكم أول درجة في القضية 13908 لسنة 2017 جنح مستأنف شرق القاهرة بحبسه عام.



أضاف هاني سامح، أن مادة الاتهام هي التحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفقا للمادة 78 وتنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه لكل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي، كما يعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.