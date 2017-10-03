وزيرة الهجرة تطلق أسبوع الجاليات مع الجانب القبرصي واليوناني

ولاء البري:



أطلقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الثلاثاء؛ أسبوع الجاليات من الدول الثلاث على أرض مصر تحت شعار "العودة للجذور " ، وذلك بحضور تيرانس نيكولاس كويك نائب وزير الخارجية اليوناني، وفوتيس فوتيو المفوض الرئاسي للشئون الانسانية و القبارصة للمغتربين.



واستقبل مكرم محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان والذي رحب اطلاق المبادرة من المحافظة، وصرحت مكرم أن اجتماع اليوم يعد البداية لتنظيم أسبوع الجاليات من الدول الثلاث، لإحياء الاحتفاء الشعبي والسياحة التاريخية للجاليات الأجنبية.



وأوضحت وزيرة الهجرة أن هذا اللقاء المقرر عقده يحمل اسم "nostos return " ويتناول زيارة للأماكن التي تحمل ذكريات الجاليات من الدول الثلاث ومكان نشأتهم ومدارسهم وغيرها، مؤكدة أن ذلك اللقاء يعد الأول من نوعه في تاريخ مصر يضم أبناء 3 دول عاشوا على أراضيها، للتعاون والتبادل الثقافي، و الخبرات بين أبناء هذه الجاليات.



وأضافت مكرم أن أسبوع الجاليات تنطلق فاعلياته مع تفتح زهور الربيع القادم، من هنا بالإسكندرية عروس البحر المتوسط وأحمل مدنه التي كان يطلق عليها بوابة بين عالمين، وعاصمة العالم ، حيث ستكون هذه الاحتفالية بين الشعوب المتحابة المتآلفة، لنحي فيها عادتنا التي امتزجت عبر السنين لتشكل وجدان شعوب جمعها تاريخ مشترك وحاضر يحمل الخير وحب الحياة.



ومن جانبه رحب الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بهذه المبادرة، مؤكدا على أن الإسكندرية أرض الحضارة وملتقى الثقافات؛ فهى مدينة ذات طابع مميز وخاص وتستحق أن تكون فى مصاف المدن السياحية العالمي.



والجدير بالذكر أن الحضارة المصرية واليونانية والقبرصية هما من أقدم الحضارات المعروفة، وقد كان هناك مجتمع كبير من اليونانيين في مصر والقبارصة، والمعروف أيضا باسم "المصريات" من الفترة الهلنستية حتى أعقاب الثورة المصرية عام 1952 عاشوا مع المصريين في وئام وسلام ومحبة، وتقاسما كل شيء معا، وكان اليونانيون والقبارصة يقيمون في الاساس في واحدة من أجمل المدن في مصر وهي "مدينة الإسكندرية" التي جاء اسمها من الإسكندر الأكبر.