هيئة القناة: إنهاء المرحلة الأولي من تعميق شرق بورسعيد

و65% من المرحلة الثانية





نادية صابر

كشف المهندس محمد الدسوقي، مدير إدارة الكراكات بهيئة قناة السويس، عن الانتهاء من المرحلة الأولي من مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد، بما يعادل 26 مليون متر مكعب، وإنجاز 65% من المرحلة الثانية حتي سبتمبر الماضي، بمساحة بلغت 17 مليون متر مكعب.

وقال، خلال توقيع عقد مع شركة IHC الهولندية لبناء كراكتين جديدين، لتنضمان إلى أسطول الكراكات بهئية قناة السويس، إن إجمالي تكاليف أعمال تطوير مشروع ميناء شرق بورسعيد بلغت 276 مليون دولار.