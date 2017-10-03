أموك تقتحم تعبئة وخلط الزيوت

زيوت معدنية أموك 25

❐ تستهدف إنتاج 5 آلاف طن سنويا ترتفع لاحقا إلى 50 ألفا



مصطفى طلعت



تستعد شركة «أموك» لتوقيع عقد جديد مع إحدى شركات تسويق المنتجات البترولية العاملة فى السوق المحلية، لبدء نشاط تعبئة وخلط الزيوت .



وقال المهندس عمرو مصطفى، رئيس مجلس الإدارة فى تصريحات خاصة لـ «المال» - إن النشاط الجديد سيمكن شركته من تعبئة وخلط الزيوت، مقابل رسوم سيتم الاتفاق عليها مع الطرف الثانى، على أن تتولى شركة التسويق بيع المنتج للعميل.



وتابع : «فى السابق كان يتم إنتاج الزيوت بعد تكريرها من الشركة وتوزيعها، وبيعها لشركات التسويق التى تتولى خلطها وبيعها للعملاء، أما الآن فسيخرج المنتج النهائى»الجيركن«جاهزا من الشركة».



ولفت إلى أن المشروع يعتبر نشاطا جديدا يضاف إلى الشركة، متوقعاً الإعلان عنه وتوقيع التعاقد الخاص به خلال شهر أكتوبر الجارى، كاشفا أنه سيتم خلاله إنتاج نحو 5 آلاف طن سنويا، كمرحلة أولى، ثم الوصول إلى 50 ألف طن لاحقا.



و أوضح أن الشركة ستتحمل جميع التسهيلات المالية الخاصة بالمشروع، على أن تقوم شركات التسويق بتسويق المنتج، متضمناً «اللوجو» الخاص بهم، على أن يباع لحسابهم بالمواصفات الفنية التى يعملون بها.



يشار إلى أن الجمعية العامة لـ «أموك» وافقت فى فبراير الماضي، على إضافة بعض الأنشطة المكملة لتشمل إنتاج وقود الأفران، وتعبئة الزيوت وخلطها لحساب الغير، وتكرير الخام لحسابها أو لحساب الغير وإنتاج الديزل والجازولين، والمشاركة مع الشركات التى تزاول إعمالاً شبيهة.