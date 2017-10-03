EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
أموك تقتحم تعبئة وخلط الزيوت
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 11:20 ص
أموك زيوت معدنية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
أموك تطرح 10% من الأسهم فى صورة شهادات إيداع دولية
"أموك" تجمد تعيين العضو المنتدب السابق بمجلس الإدارة
"أموك" تبحث التعاقد مع شركة متخصصة في دراسات البترول لتحديد مستقبلها
زيوت معدنية أموك 25
❐ تستهدف إنتاج 5 آلاف طن سنويا ترتفع لاحقا إلى 50 ألفا
مصطفى طلعت
تستعد شركة «أموك» لتوقيع عقد جديد مع إحدى شركات تسويق المنتجات البترولية العاملة فى السوق المحلية، لبدء نشاط تعبئة وخلط الزيوت .
وقال المهندس عمرو مصطفى، رئيس مجلس الإدارة فى تصريحات خاصة لـ «المال» - إن النشاط الجديد سيمكن شركته من تعبئة وخلط الزيوت، مقابل رسوم سيتم الاتفاق عليها مع الطرف الثانى، على أن تتولى شركة التسويق بيع المنتج للعميل.
وتابع : «فى السابق كان يتم إنتاج الزيوت بعد تكريرها من الشركة وتوزيعها، وبيعها لشركات التسويق التى تتولى خلطها وبيعها للعملاء، أما الآن فسيخرج المنتج النهائى»الجيركن«جاهزا من الشركة».
ولفت إلى أن المشروع يعتبر نشاطا جديدا يضاف إلى الشركة، متوقعاً الإعلان عنه وتوقيع التعاقد الخاص به خلال شهر أكتوبر الجارى، كاشفا أنه سيتم خلاله إنتاج نحو 5 آلاف طن سنويا، كمرحلة أولى، ثم الوصول إلى 50 ألف طن لاحقا.
و أوضح أن الشركة ستتحمل جميع التسهيلات المالية الخاصة بالمشروع، على أن تقوم شركات التسويق بتسويق المنتج، متضمناً «اللوجو» الخاص بهم، على أن يباع لحسابهم بالمواصفات الفنية التى يعملون بها.
يشار إلى أن الجمعية العامة لـ «أموك» وافقت فى فبراير الماضي، على إضافة بعض الأنشطة المكملة لتشمل إنتاج وقود الأفران، وتعبئة الزيوت وخلطها لحساب الغير، وتكرير الخام لحسابها أو لحساب الغير وإنتاج الديزل والجازولين، والمشاركة مع الشركات التى تزاول إعمالاً شبيهة.
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا