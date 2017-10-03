رغم الأوكازيون.. مبيعات الملابس دون المستوى

محال الملابس الجاهزة بمنطقة وسط البلد

❐ زيادة معدلات الشراء من «السلاسل العامة» مقارنة «بالمحال الخاصة»



محمد مجدى ــ الصاوى أحمد



شهدت حركة مبيعات الملابس الجاهزة، انتعاشة طفيفة، بفضل الأوكازيون الصيفى، و التخفيضات التى أجرتها محال القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، لجذب المستهلكين ولكنها لا تزال دون المستوى، فلم تتعد الـ%30، وفقا لعدد من التجار وأصحاب المحال الخاصة.



وشهدت حركة البيع فى المحلات والفروع العامة التابعة لقطاع الأعمال العام، انتعاشا كبيرا بسبب الأسعار المنخفضة التى تصل إلى 40 % مقارنة مع المحال الخاصة.



وبدأت المحال خلال شهر أكتوبر الجارى، عرض الملابس الشتوية الجديدة، والذى سيستمر حتى نهاية نوفمبر المقبل، مع وجود زيادة فى الأسعار تصل لـ%100 فى الجواكيت المحلية والمستوردة.



وأكد عاطف سيد، مدير مبيعات فى محل «TOP COULER » فى وسط البلد، أن الإقبال على شراء الملابس الجاهزة والمنسوجات ضعيف حتى الآن، مشيرا إلى أن مبيعات عيدى الفطر والأضحى لم تكن على المستوى المأمول، مشددا على أن الأسواق لاتزال تشهد ركودا فى المبيعات وبطئا فى معدلات الطاقة الإنتاجية فى المصانع.



وأوضح أن الشهر الماضى، شهد تحسنا ملحوظا فى المبيعات، بالتزامن مع وجود تخفيضات كبيرة على أسعار الموديلات المختلفة، بسبب الأوكازيون الصيفى الذى سينتهى منتصف أكتوبر الجارى.



ولفت إلى أن هناك زيادة فى أسعار الموديلات المعروضة خلال الموسم الجارى، بنحو 40 - %50، مشيرا إلى أن البضاعة المتواجدة فى المحل 80 % منها محلية و20 % مستورد من تركيا والصين، كاشفا أن هذه الأنواع المستوردة خرجت من المنافسة بعد تحرير سعر الصرف مما جعل سعرها يبدو مبالغا فيه ولا يوجد إقبال عليها.



وتوقع مصطفى فاروق، صاحب محل ملابس فى العتبة، ارتفاع أسعار موديلات الموسم الشتوى %100 فى بعض الأصناف ليصل أقل سعر للجاكيت إلى 700 - 800 جنيه بدلا من 300 و400 الموسم الماضى.



وقال إن أسعار الموديلات الصيفية المعروضة حاليا فى المحل متنوعة، وجرت تخفيضات عليها بنحو -20 50 % حسب الصنف والإقبال عليه، فعلى سبيل المثال يباع «التيشيرت» بـ 49 جنيها، بعد الخصومات وأعلى سعر بـ 200 جنيه.



وأضاف أن سعر القميص الرجالى تتراوح بعد الخصم من 90 - 200 جنيه، والبنطلون الرجالى -جينز أو جبردين – بين 100 - 250 جنيهاً، موضحاً أن حملات وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك تتواصل فى منطقة العتبة، وتتابع عمليات ضبط الأسعار فى الأوكازيون والاطلاع على الفواتير الصادرة عن المحل.



وكشفت جولة لـ «المال» على بعض المحلات التابعة لقطاع الأعمال العام، مثل «هانو» و«صيدناوى» عن وجود فوارق سعرية كبيرة بين معروضاتها ونظيرتها التابعة للشركات الخاصة، بنسبة تصل إلى %40، و يباع القميص نص كم رجالى مقلم بـ 46 جنيها، بينما تصل أسعار قميص الكتان بكم مقلم لـ 63 جنيها، وقميص كم سادة بـ 51.25 جنيه.



وأكد أحمد جمال، بائع فى محل «هانو» فى منطقة وسط البلد، أن الأقبال جيد على المحل حاليا، ويتراوح حجم المبيعات بين 40 و60 %، مشيرا إلى أن المبيعات تضاعفت أكثر من مرة فى المواسم والمناسبات الدينية والاجتماعية، بينما ترتفع نسبيا يومى الخميس والجمعة.



وأوضح أن سعر البنطلون الجينز 127 جنيها، والقميص المقلم «نص كم» بـ 106.25 جنيه، مشيرا إلى أن المصنع يعرض بضائع محلية بجودة عالية.



يشار إلى أن د. على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن منتصف الشهر الماضى، أنه تم مد فترة الأوكازيون الصيفى، والذى بدأ منتصف شهر أغسطس الماضى حتى نهاية شهر سبتمبر الماضى.



وأكد مصدر فى الإدارة العامة لمباحث التموين، لـ «المال»، أنه تم تحرير ما يقرب من ألف مخالفة للمحال المشاركة فى الأوكازيون، والبالغة 3 آلاف محل قطاع عام وخاص.