بدء إزالة أولى عمارات مثلث ماسبيرو الأسبوع المقبل

مصطفى مدبولى 1



بدور إبراهيم



اتفق الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، على بدء إزالة أولى عمارات "مثلث ماسبيرو"، لتنفيذ مخطط تطوير المنطقة، وذلك بعد أن تم تعويض 936 أسرة، من ساكنى المنطقة، ما بين تعويضات نقدية وتسكين في منطقة الأسمرات، فضلا عن أنه ستتم توقيع تعهدات عن طريق محافظة القاهرة للراغبين في البقاء بالمنطقة، للخروج مؤقتا لحين انتهاء التطوير، مع تسليمهم شيكات بقيمة إيجارات مقدمة لمدة 12 شهرا، لحين بناء العمارات.



وقال وزير الإسكان، خلال اجتماعه ومحافظ القاهرة، ومسئولى العشوائيات بوزارة الإسكان ومحافظة القاهرة، إنه سيتم تشكيل لجنة تظلمات تضم مستشارين من مجلس الدولة، ومعنيين بالمشروع، لفحص أى تظلمات بالمشروع.



وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى: سيتم البدء فى إزالة العقارات التى تم إخلاؤها خلال الفترة الماضية، مع وضع خطة عمل لذلك، على أن يتم الاحتفاظ بالمحال لحين الوصول لاتفاق مع أصحابها على التعويضات العادلة، خلال الأسبوع المقبل.



وأشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم الاتفاق على صيغة التعهد بين المحافظة والراغبين في الاستمرار بالمنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة، للخروج مؤقتا، مع سداد المحافظة قيمة إيجارية لمدة 12 شهرا، يستغلونها فى تأجير وحدات سكنية، لحين تنفيذ العمارات، وذلك للاستمرار فى إخلاء المنطقة والمساعدة على التنفيذ، أسوة بما تم فى منشأة ناصر.



وأكد المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، أن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو كان بمثابة قمة التعقيد لأنها أكبر منطقة عشوائية على مستوى مصر، لكن الدولة استطاعت اقتحام هذا الملف والبدء فى تطوير هذه المنطقة المهمة.



وأوضح المحافظ أن هناك 33 عمارة خالية تم تسليمها للمقاول، وسيتم البدء فى إزالتها الأسبوع المقبل، على أن يتم الهدم لكل شارع على حدة، مشيرا إلى أنه تم تعويض 936 أسرة فى المنطقة، من بينها تسكين 354 أسرة فى الأسمرات، وتعويض 582 أسرة نقدياً.