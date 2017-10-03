جمارك مطار القاهرة تضبط 700 قرص ترامادول

المطار



مها أبوودن



تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولى، برئاسة حسن السيد، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب 700 قرص ترامادول مخدر، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير.



وأوضحت جمارك مطار القاهرة في بيان صباح اليوم، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة الميراندا رقم 1525القادمة من إيطاليا، اشتبه طاهر خفاجى مأمور الجمرك في راكب مصرى قادم من إيطاليا وبتفتيشه تبين وجود 70 شريط ترامادول مخدر بكل منها 10قراص بإجمالى 700 قرص.



وقرر سامى عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر للراكب برقم 19 لسنة 2017 وإحالته للنيابة.