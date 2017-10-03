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استثمار
توقعات ببقاء الاحتياطى الأجنبى عند 36 - 37 مليار دولار
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 10:33 ص
الاحتياطى الأجنبى
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الاحتياطى الأجنبى
محمد سالم وأسماء السيد
توقعت بنوك استثمار محلية استمرار احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى فى تسجيل مستويات تاريخية، تتراوح بين 36 و37 مليار دولار حتى نهاية العام، إذا نجحت الحكومة فى الحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى، المقررة فى ديسمبر المقبل، بـ2 مليار دولار، وتنفيذ عملية طرح سندات بـ1.5 مليار يورو خلال شهر نوفمبر.
وكشف البنك المركزى، أمس، عن تسجيل الاحتياطى الأجنبى قيمة مبدئية بلغت 36.535 مليار دولار بنهاية سبتمبر، وهو ما يعد مستوىً تاريخيًا، مقارنة بـ36.143 مليار فى أغسطس، بزيادة 392 مليون دولار.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن هناك مدفوعات دين قوية فى الربع المالى الحالى (أكتوبر – ديسمبر 2017)، مشيرة إلى أن الحكومة ستعمل على توفير سيولة تلبى هذا الالتزام، حتى لا تتأثر الاحتياطيات الأجنبية.
يذكر أن «المال» كشفت عن وجود مدفوعات دين بقيمة تتجاوز 8 مليارات دولار خلال شهرى نوفمبر وديسمبر، فيما قال محافظ البنك المركزى طارق عامر، إن جزءا منها قد يخضع للتجديد، مثل قرض بقيمة 2 مليار دولار مستحق لمجموعة بنوك عالمية فى نوفمبر، بالإضافة لاتفاقية مبادلة العملة مع الصين بقيمة 2.6 مليار دولار.
وأوضحت رضوى السويفى أن مدفوعات الدين فى الربع الأخير قد تتقلص إلى ما بين 3 و4 مليارات دولار، إذا قام البنك المركزى بتجديد المدفوعات المشار إليها، لافتة إلى أن الحكومة يمكنها الوفاء بهذه المستحقات عبر الحصول على الشريحة الجديدة من صندوق النقد الدولى بقيمة 2 مليار دولار فى ديسمبر، بالإضافة لسندات اليورو المقررة الشهر المقبل بقيمة 1.5 مليار يورو، متوقعة أن يعمل المركزى والحكومة على بقاء الاحتياطى عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام.
يشار الى أن صندوق النقد الدولى توقع فى وثائق المراجعة الأولى للاقتصاد المصرى، والتى كشف عنها قبل أيام، تسجيل الاحتياطيات الأجنبية بالبنك المركزى مستوى 30 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى.
وأرجع نعمان خالد، محلل اقتصاد كلى بشركة "سى آى إست مانجمنت"، الزيادة فى الاحتياطى خلال الشهر المنقضى إلى القروض الخارجية واستثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المحلية، مرجحا استمرار الزيادة حتى نهاية العام، وصولاً لمستويات 37 مليار دوﻻر، على أن تسجل بنهاية الشهر نفس المستويات الحالية بزيادة معقولة، لحين اجتذاب استثمارات خارجية مباشرة والتى قد تدفع الاحتياطى لمستويات أعلى.
وتوقع أن تصدر الحكومة خلال الشهرين المقبلين سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار، لتغطية الديون الخارجية دون المساس باحتياطى النقد اﻷجنبى.
ولفت إلى أن الزيادة فى معدلات الاحتياطى لا تمثل مؤشرًا إيجابيًا، لأن مصدرها ديون وأذون خزانة، حيث لا تزال مصادر دخل العملة الخضراء متأثرة منذ ثورة يناير 2011، جراء شلل حركة السياحة وضعف الاستثمارات الخارجية.
البنك المركزى
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