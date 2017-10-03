قناة السويس تسجل عائدات 3 مليارات و869 مليون دولار

قناة السويس

نادية صابر:



أعلن هيئة قناة السويس، مهاب مميش، أن الهيئة حققت عائدات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 3.869 مليار دولار بزيادة بنسبة 2.2% عن عائدات نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 3.783 مليار دولار.



جاء ذلك خلال توقيع عقد مع شركة IHC الهولندية لبناء كراكتين جديدتين، لتنضم إلي أسطول الكراكات بهئية قناة السويس اليوم.



وأضاف مميش أن الهيئةحققت زيادة 2.5% في أعداد السفن وزيادة في الحمولات بلغت 4.6%.