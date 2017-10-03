قناة السويس تسدد 180 مليون دولار للبنوك.. ديسمبر المقبل

الفريق مهاب مميش

محمد سالم ونادية صابر



قال الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، إنها تعتزم خلال شهر ديسمبر المقبل، سداد القسط الثانى من قرض المليار دولار، الذى حصلت عليه بنوك بالسوق المحلية عام 2015 بغرض تمويل المكون الأجنبى لمشروع توسعة الممر الملاحى الحالى، بالإضافة إلى القناة الجديدة.



وأشار - فى تصريح خاص لـ«المال» - إلى التزام الهيئة بسداد جميع المستحقات فى مواعيدها المقررة.



وذكرت مصادر أن قيمة القسط المرتقب تصل إلى 180 مليون دولار، متضمنة الفوائد عن نصف العام الجارى (يونيو – ديسمبر 2017).



وردت الهيئة القسط الأول، بقيمة 80 مليون دولار مطلع العام الجارى، وكانت قبل ذلك ملتزمة بسداد الفوائد فقط خلال فترة السماح التى اتفق عليها لاستهلاك القرض.



وحصلت «قناة السويس» على التمويل من تحالف مصرفى، ضم البنك الأهلى، ومصر، والتجارى الدولى، والعربى الأفريقى، والقاهرة، والإمارات دبى، والمشرق، والعربى، وقناة السويس، بغرض تمويل المكون الأجنبى، بمشروع توسعة القناة الحالية، الذى يشمل جميع المعدات، والآلات، ومستلزمات العمل المستوردة، اللازمة لحفر الممر الملاحى الجديد بطول 37 كلم.



ويتضمن مشروع التوسعة حفر القناة الجديدة و6 أنفاق يجرى حفرها، لربط شرق القناة بغربها.



ومولت الهيئة جزءا كبيرا من المشروع، عبر طرح شهادات استثمار بأجل زمنى 5 أعوام، بعائد %12، رفعته إلى %15 بعد تحرير سعر الصرف، بلغت حصيلته الطرح قرابة 64 مليار جنيه، وتسدد فوائد تلك الشهادات، عبر تجنيب جزء من إيرادات الهيئة، فى حساب لدى البنك المركزى المصرى.



يذكر أن إيرادات قناة السويس، ارتفعت بنحو %5.2 فى أغسطس الماضى، لتصل إلى 470.6 مليون دولار، مقابل 447.6 مليون دولار للشهر نفسه العام الماضى، بحسب بوابة «معلومات مصر».