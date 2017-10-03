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رياضة
قرار صادم لأنشيلوتي عقب الإقالة من بايرن ميونخ
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 02:44 ص
أنشيلوتي
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أنشيلوتي
وكالات:
قرر المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، الابتعاد عن التدريب لبعض من الوقت.
وتعرض أنشيلوتي للإقالة من تدريب بايرن ميونخ الألماني، الخميس الماضي، بعد الهزيمة على ملعب باريس سان جيرمان الفرنسي 0-3 في دوري أبطال أوروبا بجانب تراجع نتائج الفريق في الدوري المحلي بالإضافة إلى ما يتردد عن وجود خلافات مع بعض نجوم الفريق.
وقال أنشيلوتي، مساء الإثنين، في تصريحات صحفية: «لن أدرب خلال الأشهر العشرة المقبلة، سآخذ راحة».
ولدى سؤاله حول إمكانية تدريب ميلان الإيطالي حال رحيل المدرب الحالي فينشينزو مونتيلا وعن سبب رحيله عن بايرن، رد بالقول «أفضل عدم الحديث».
أرسنال
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