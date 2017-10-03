قرار صادم لأنشيلوتي عقب الإقالة من بايرن ميونخ

وكالات:





قرر المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، الابتعاد عن التدريب لبعض من الوقت.





وتعرض أنشيلوتي للإقالة من تدريب بايرن ميونخ الألماني، الخميس الماضي، بعد الهزيمة على ملعب باريس سان جيرمان الفرنسي 0-3 في دوري أبطال أوروبا بجانب تراجع نتائج الفريق في الدوري المحلي بالإضافة إلى ما يتردد عن وجود خلافات مع بعض نجوم الفريق.





وقال أنشيلوتي، مساء الإثنين، في تصريحات صحفية: «لن أدرب خلال الأشهر العشرة المقبلة، سآخذ راحة».



