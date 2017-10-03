EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
3 تطبيقات تساعد مستخدمي واتساب على أندرويد
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 12:26 ص
واتساب 001
أخر الأخبار
واتساب 001
متابعات:
يستخدم أكثر من مليار شخص حول العالم تطبيق «واتساب» يومياً للتواصل مع أسرهم وأصدقائهم، وينصح تقرير نشر أخيراً على موقع عالم التقنية الإلكتروني مستخدمي «واتساب» على أندرويد، بتنزيل 3 تطبيقات:
1- الاشتراك في الكثير من المجموعات يعني أنك ستتلقى الكثير من الصور التي لا داعي لوجودها على هاتفك الذكي، حيث يتيح تطبيق Siftr Magic Cleaner تحرير مساحة تخزينية على هاتفك من خلال حذف الصور المكررة أو تلك التي تتلقاها على واتساب لكنها غير مهمة بالنسبة لك.
2- استخدام الرموز التعبيرية والصور المتحركة أثناء الدردشة مع الأصدقاء على تطبيقات التواصل الفوري يضفي المزيد من المتعة والمرح أثناء الدردشة، وتطبيق «لوحة المفاتيح» Bobble Keyboard يوفر لك آلاف الرموز التعبيرية والملصقات والصور المتحركة والسمات والخطوط مجاناً إلى جانب وظائف أخرى.
3- أما إن كنت تريد قراءة رسائل الآخرين على واتساب دون معرفتهم، فيمكنك الاعتماد على تطبيق Unseen، حيث يتيح القدرة على قراءة رسائل واتساب من داخل التطبيق نفسه، وذلك في حال رغبتك بعدم ترك إشعار قراءة الرسالة لدى الطرف الآخر.
واتس آب
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا