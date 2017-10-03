3 تطبيقات تساعد مستخدمي واتساب على أندرويد

واتساب 001

متابعات:



يستخدم أكثر من مليار شخص حول العالم تطبيق «واتساب» يومياً للتواصل مع أسرهم وأصدقائهم، وينصح تقرير نشر أخيراً على موقع عالم التقنية الإلكتروني مستخدمي «واتساب» على أندرويد، بتنزيل 3 تطبيقات:



1- الاشتراك في الكثير من المجموعات يعني أنك ستتلقى الكثير من الصور التي لا داعي لوجودها على هاتفك الذكي، حيث يتيح تطبيق Siftr Magic Cleaner تحرير مساحة تخزينية على هاتفك من خلال حذف الصور المكررة أو تلك التي تتلقاها على واتساب لكنها غير مهمة بالنسبة لك.



2- استخدام الرموز التعبيرية والصور المتحركة أثناء الدردشة مع الأصدقاء على تطبيقات التواصل الفوري يضفي المزيد من المتعة والمرح أثناء الدردشة، وتطبيق «لوحة المفاتيح» Bobble Keyboard يوفر لك آلاف الرموز التعبيرية والملصقات والصور المتحركة والسمات والخطوط مجاناً إلى جانب وظائف أخرى.



3- أما إن كنت تريد قراءة رسائل الآخرين على واتساب دون معرفتهم، فيمكنك الاعتماد على تطبيق Unseen، حيث يتيح القدرة على قراءة رسائل واتساب من داخل التطبيق نفسه، وذلك في حال رغبتك بعدم ترك إشعار قراءة الرسالة لدى الطرف الآخر.