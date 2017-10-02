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بورصة وشركات
مكاسب لمعظم البورصات العربية بقيادة مصر والإمارات وهبوط السعودية
الإثنين 02 أكتوبر 2017 08:24 م
البورصة العربية
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البورصة العربية
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بقيادة بورصتى الإمارات : دبى وأبوظبى و صعود المؤشر المصري إلى أعلى مستوى على الإطلاق.
بينما هبط مؤشر بورصة السعودية فقط بعد أن قررت مؤسسة FTSE راسيل لمؤشرات الأسواق تأجيل إدراج بورصة الرياض في مؤشرها للأسواق الناشئة الثانوية ووضعها تحت المراقبة حتى مارس القادم.
وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية زاد بحوالى 0.2 % ليتقدم إلى 14000 نقطة فى بورصة القاهرة ليسجل أعلى مستوى فى تاريخه بقيادة سهم شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) التى قفز سعره بحوالى 10 % في أكثف تداول له على الإطلاق.
وارتفع مؤشرا سوق مال دبي العام وسوق مال أبوظبى العام بحوالى 0.5 % و 0.4 % ليصلا إلى 3561 نقطة و 4427 نقطة على الترتيب.
وكسب مؤشر بورصة الدوحة نسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 8302 نقطة بفضل البنوك وكذلك مؤشر بورصة الكويت بنسبة أقل بلغت 0.04 % ليتوقف عند 6675 نقطة .
وزاد مؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.6 % ليتقدم إلى 5186 نقطة بينما هبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.1 % لينخقض إلى 7224 نقطة وسجل قطاع البنوك أداء ضعيفا مع انخفاض سعر سهم البنك السعودي الفرنسي 1.3 %
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