الجازولين والسولار أهم ما استقبلته الموانئ اليوم

شهدت الموانئ، اليوم، نشاطًا كبيرًا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 4000 راكب تقريبًا بموانئ البحر الأحمر، فضلًا عن تداول 532 شاحنة، في حين استقبل ميناء الإسكندرية آلاف الأطنان من الجازولين والغاز والسولار وغيرها من السلع.





وفي غضون ذلك استقبل ميناء دمياط 8 سفن حاويات وبضائع عامة، فيما غادر الميناء 5 سفن حاويات وبضائع عامة.





وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.



ميناء الإسكندرية

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء شهد، اليوم، نشاطًا في حركة السفن والبضائع والشاحنات.





ولفت الغندور إلى أن العاملين يقومون بتفريغ السفينة "كاب بالتيك" القادمة من جنوب إفريقيا وعلى متنها 167 ألف طن أكسيد حديد، كما يجري تفريغ شحنة جازولين تزن 30 ألف طن قادمة من بلغاريا على متن السفينة "الديباران".





وأوضح أنه يجري تفريغ شحنة غاز تزن 9 آلاف طن قادمة من قبرص على متن السفينة "راماجاز"، ويجري تفريغ شحنة سيارات ملاكي عددها 579 سيارة قادمة من السعودية على متن العبارة "جراند إيطاليا"، وشحنة سولار تزن 30 ألف طن قادمة من اليونان على متن السفينة "البترولية".



تجدر الإشارة إلى أن مخزون الغلال بالميناء بلغ مليونًا ومائة وثمانية وثمانين ألف طن، منها 698 ألف طن قمح.



وأضاف الغندور أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 130 سفينة وتواجد على المخطاف الداخلي 13 سفينة، والخارجي 38 سفينة، ويتراكى على الأرصفة 37 سفينة، وسجل النظام الإلكتروني ورود 210 آلاف طن بضائع عامة، ودخول وخروج 9 آلاف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



من جهته وجه اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، بالتنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج الشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بيسر وأمان .

ميناء سفاجا



في سياق متصل صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر بأن ميناء سفاجا استقبل، اليوم، السفينتين عمان وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهما 346 راكبًا و118 شاحنة و6 سيارات، بينما تغادر ثلاث سفن وهى أمانة والحرية والنوى إكسبريس، وعلى متنها 592 راكبًا و120 شاحنة و35 سيارة.



فيما شهد الميناء، أمس، استقبال العبّارة القاهرة، وعلى متنها 189 راكبًا و4 شاحنات بضائع و5 شاحنات عفش و38 سيارة، فيما غادر ثلاث سفن هى القاهرة وعمان وبوسيدون إكسبريس وعلى متنها 1579 راكبًا و144 شاحنة و92 سيارة.





ميناء نويبع

من جهة أخرى استقبل ميناء نويبع السفينة سينا وعلى متنها 214 راكبًا و15 برادًا و22 تريللا.



فيما شهد الميناء، أمس، استقبال السفينتين سينا وبابل، وعلى متنهما 316 راكبًا و7 برادات و16 تريللا و5 سيارات، فيما غادرت السفينتان سينا وبابل وعلى متنهما 725 راكبًا و36 برادًا و45 تريللا و8 سيارات.





ميناء دمياط

وعلى نفس الصعيد استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و3 سفن بضائع عامة.



وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، علاوة على 15 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأضاف المركز الاعلامي أنه غادر الميناء، في السابعة مساء أمس الأحد، القطار رقم 2474، وفي الثانية والنصف صباح اليوم الاثنين القطار رقم 2470 بحمولة إجمالية 2595 طن قمح، في حين غادر 80 سيارة بحمولة 4111 طن قمح.



وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 169564 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص 41734 طنًّا.