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اقتصاد وأسواق
بلومبرج جرين تستثمر 150 مليون دولار لتخزين الحبوب بمصر
الإثنين 02 أكتوبر 2017 07:39 م
بلومبرج جرين
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بلومبرج جرين
رويترز
قالت شركة بلومبرج جرين إنها ستنفق 150 مليون دولار على مدى العامين القادمين لإتمام مشروع لتخزين الحبوب في مصر حيث ستبني أيضا منشأة للتصنيع وستجعل أكبر مشتر للقمح في العالم مركزا لعملياتها في المنطقة.
وفي العام الماضي انتهت الشركة الأمريكية من العمل في 100 صومعة بتقنية عالية للمراقبة لتخزين حوالي ربع محصول القمح المحلي لمصر لكن المرحلة الثانية في المشروع وتشمل بناء 300 صومعة إضافية تعثرت وسط عراقيل بيروقراطية.
وقال ديفيد بلومبرج الرئيس التنفيذي لبلومبرج جرين الشرق الأوسط وأفريقيا في ردود بالبريد الالكتروني على أسئلة من رويترز "المرحلة الثانية قيد المفاوضات النهائية مع الحكومة المصرية. المرحلة الثانية من المتوقع أن يبدأ تنفيذها بسرعة لكي تكون جاهزة لموسم الحصاد 2019".
وقدرت دراسة أجرتها شركة (كيه بي إم جي) الاستشارية أن الحكومة ستوفر 551 مليون دولار سنويا من إحلال منشآت بلومبرج للتخزين محل الشون.
وقال بلومبرج إن السعة التخزينية الاجمالية للمواقع الجديدة ستصل إلى 2.7 مليون طن بعد الانتهاء من المرحلة الثانية.
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