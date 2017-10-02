سلطان يوجه حي شرق بالانتهاء من تطوير مدخل الإسكندرية الزراعي

كلف الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، رئيس حي شرق اللواء وحيد رضوان، بضرورة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة مدخل الإسكندرية الزراعي بنطاق الحي، والتي تشمل أعمال رفع كفاءة الأرصفة وتحسين الإضاءة والدهانات ورفع جميع الردم والمخلفات عن جانبي الطريق وزيادة المساحة الخضراء بالجزيرة الوسطي، فضلًا عن رفع كفاءة الكوبري الزخرفي للمدخل، وترميم التمثالين المتواجدين.

ووجه سلطان جميع الجهات المسئولة عن التطوير ببعض الملاحظات التي يجب أن تتم مراعاتها خلال الانتهاء من الأعمال، مشددًا على رئيس حي شرق بسرعة إنجاز كل أعمال التطوير، وتكثيف أعمال النظافة، وتبليط الجزيرة الوسطي وزيادة التشجير بها وإقامة عدة نيوجيرسات بالطريق.

على الصعيد نفسه كلف المحافظ رئيس حي شرق بترميم الأرصفة وتركيب البلاطات الناقصة فيها، والاهتمام بمستوى الإضاءة، والانتهاء على الفور من رفع كفاءة ودهان وترميم الأرصفة والبلدورات على مستوى الحي.

وكلف المحافظ مدير مديرية الطرق المهندس سيد محمد بعمل حليات بلدورات حول الأشجار المتواجدة على الأرصفة بمدخل الطريق الزراعي، مع توحيد شكل تلك البلدورات على مستوى المحافظة.