مد مهلة تقنين أوضاع المباني بمطروح شهرين

وافق اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، على مد مهلة تقنين أوضاع المبانى لمدة شهرين طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بأن تكون المبانى قبل عام 2006 مع الالتزام بالضوابط والشروط المنظمة لتقنين الأوضاع فى إطار خطوط التنظيم وفى ولاية المحافظة حرصًا على استقرار أبناء مطروح.





جاء ذلك خلال لقائه الدوري رابطة شباب مطروح وممثليها عن جميع مراكز المحافظة الثمانية، بحضور المهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد، وخالد أبو خرطة رئيس رابطة شباب مطروح.

كما أكد المحافظ أنه سيتم افتتاح جامعة مطروح الجديدة فى يناير المقبل مع بداية النصف الثانى من العام الدراسى وبدء دراسة إنشاء مدينة جامعية على أعلى مستوى تناسب احتياجات وإعداد طلاب جامعة مطروح مستقبلًا، مع استمرار المحافظة فى المتابعة والإسراع بإقامة كل المشروعات الخِدمية الجديدة لخدمة أهالى مطروح كمول سفير الجديد ومجمع السينمات، بعدما تم الانتهاء من جميع الرسومات والتصاريح للبدء فى الإنشاء.





ونوه أبو زيد بحرصه على التواصل الدائم مع أبناء مطروح، مشيدًا بدور رابطة شباب المحافظة الوطنى، خاصة عقب فترة الانفلات الأمنى عام 2013، مع تعاونهم وتكاتفهم بوعي وطنى مع عُمد ومشايخ المحافظة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية فى الحفاظ على استقرار وأمن المحافظة، مع تأكيده دعم مسيرة الرابطة واستمرارها بالروح الوطنية التى أنشئت من أجلها، مع دورهم فى دعم خطوات التنمية فى كل القطاعات بمدن المحافظة.



كما وافق محافظ مطروح على مطالب رابطة الشباب، ومنها إقامة مقر لرابطة الشباب بمجلس عمد ومشايخ المحافظة بمرسى مطروح حتى تكون بالقرب من أصحاب الخبرة والحكمة، مع إعلاء وتعظيم دور عمد ومشايخ مطروح، وأكد المحافظ أنه جار الانتهاء من الموافقات والتصاريح بشأنها، ودراسة إقامة مقر لرابطة شباب بكل مدينة، وتأكيد آلية التواصل بين مجلس المدينة كجهة تنفيذية وممثلى الرابطة بكل مدينة.