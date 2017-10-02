غدا مؤتمر لإعلان التصعيد ضد شركات المحمول

شركات المحمول الثلاث

إيمان عوف



يعقد الحزب الناصرى وجمعية مواطنون ضد الغلاء، ظهر غدا الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا لإعلام الرأى العام بالخطوات التى سوف تتخذ فى مواجهة شركات المحمول الثلاث بمقر الحزب وسط القاهرة.



وأوضح بيان للمؤتمر، صادر اليوم الاثنين، أن من تلك الخطوات تقديم بلاغ لنيابة الأموال العامة العليا حتى تضطلع النيابة العامة بدورها بالتحقيق فى رقم الـ 68 مليار جنيه قيمة ما دفعه المصريون فى فاتورة المحمول هذا العام طبقا لمعلومات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات



وأشار إلى أنه هناك تفاصيل أخرى تنطوي على شبهة جنائية سوف يعلن عنها غدا بعد اكتمال الدراسة القانونية بمعرفة فريق من المحامين برئاسة المستشار سيد عبد الغنى رئيس الحزب الناصرى والأمين المساعد لاتحاد المحامين العرب وأمين صندوق نقابة المحامين.



ولفت البيان إلى أنه يجرى إعداد بلاغ لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لوجود شبهة ممارسة احتكارية تنطوي على اتفاق مسبق بين الشركات الثلاث يحظره قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.



كما سيعلن عن أول دعوى بالقضاء الإدارى طعنا على القرار الادارى الذى أصدره الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وفق البيان



من جانبه أكد سيد عبد الغنى رئيس الحزب الناصرى على ترحيبه بعقد هذا المؤتمر بمقر الحزب الناصرى تأكيدا لأهمية أن تتعاطى الأحزاب مع المشكلات اليومية التى يعانى منها المواطنين مطالبا بضرورة دعم الشركة الرابعة باعتبار أنها مملوكة بالكامل للشعب المصرى وحتى نحافظ على العملة الصعبة التى يجرى تصديرها لمراكز الشركات الكبرى فى إنجلترا وفرنسا وحتى نقوى اقتصادنا وكفانا تبديدا لأموالنا ..



وأضاف بأنه على الأحزاب المصرية أن تشارك فى هذه المعركة القانونية في مواجهة الاحتكار والنهب المقنن والمنظم لجيوب المصريين

















