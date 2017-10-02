اعتصام وتهديد بالإضراب الكلي بالجمهورية للأدوية

الاضرابات والاعتصامات

إيمان عوف



أعلن عمال شركة الجمهورية للأدوية عن الاعتصام بدءا من صباح اليوم، اعتراضا على عدم صرف أرباح متأخرة، ومحاولة الشركة تقليل قيمتها من 16 شهرًا إلى 6 أشهر فقط.



قال أحد العمال في تصريحات للمال إن إدارة شركة الجمهورية للأدوية سبق وأن وعدت العمال- وفقا لاتفاقية العمل الجماعي- بصرف أرباح عن العام المالي 2016/2017 بقيمة 16 شهرا، كما هو في السنوات السابقة، على أن يتم الصرف بداية من شهر أغسطس الماضي.



وأضاف أن العمال فوجئوا بإدارة الشركة التي حققت أرباحا بملايين الجنيهات هذا العام تماطل في صرف الأرباح، وتلقي بشائعات كاذبة عن وجود خسائر في الشركة، ولكن مع ضعط العمال قامت بصرف 6 أشهر من أصل 16، ثم ماطلت في صرف باقي المستحقات، وهو ما دفع العمال للاعتصام بدءا من اليوم على أن يبدأوا إضرابا كليا عن العمل خلال أيام إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم كاملة.