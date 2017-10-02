طرق الإسكندرية تواصل تطوير ساحات ملاعب الاتحاد الجديدة

تُواصل مديرية الطرق والنقل، برئاسة المهندس سيد محمد، أعمال تطوير الساحة أمام ملاعب نادي الاتحاد السكندري الجديدة الكائنة بالغابة الترفيهية، والتي تتضمن أعمال رصف وأسفلت وتركيب بلاطات إنترلوك، وزيادة المساحة الخضراء وزراعة الأشجار بالتنسيق مع حي شرق.

من جانبه أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أنه يعمل على تسهيل جميع الإجراءات والسبل للانتهاء من أعمال الإنشاء بالملاعب، مشيرًا إلى أن نادي الاتحاد السكندري من اﻷندية العريقة التي لديها تاريخ مشرِّف، وهي قطب من أقطاب الرياضة بمصر، ووجه مشرف للمحافظة، موضحا أنه يعمل جاهدا لتقديم الدعم اللازم للرياضة بالإسكندرية للنهوض بها وتشجيع الأطفال والشباب على ممارستها.

من ناحية أخري، أوضح سلطان أن المحافظة تعمل علي رفع كفاءة الأرصفة والأسفلت علي مستوي أحيائها بالطرق والمحاور الرئيسية، بالإضافة غلى المناطق الشعبية ومداخل القري والتي تمس المواطنين البسطاء لرفع المعاناة عنهم.