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سيــارات
المتوسطة وبيك آب تنجوان من ركود الشاحنات خلال أغسطس
الإثنين 02 أكتوبر 2017 05:13 م
الشاحنات المتوسطة
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الشاحنات المتوسطة
شريف عيسى
نجت فئتا الشاحنات المتوسطة وبيك آب من فخ الركود الذى ضرب قطاع الشاحنات منذ بداية العام، لتتمكنا من تحقيق نمو خلال أغسطس الماضي، وتحقق الأولى 200% نموًا، بإجمالى 9 شاحنات، فيما نمت مبيعات "بيك آب" بـ0.7%، بإجمالى 1699 سيارة.
استمر هبوط مبيعات قطاع الشاحنات للشهر الثامن على التوالى بتراجع بلغ 39.1%، ليكتفى القطاع ببيع 15 ألفاً و202 شاحنة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس من العام الحالى، مقارنة بمبيعاتها نفس الفترة من 2016 والبالغ إجماليها 24 ألفاً، و947 وحدة.
وشهدت مبيعات القطاع خلال أغسطس تراجعًا بنسبة 14.8%، ليسجل 2407 شاحنات مبيعة، مقابل 2826 وحدة خلال أغسطس من العام الماضى، فيما استمر تراجع مبيعات باقى فئات الشاحنات خلال أغسطس من العام الحالى، إذ هوى أداء مينى بيك آب بـ 56.8%، بإجمالى 86 وحدة مبيعة، كما انحدرت مبيعات الشاحنات الخفيفية بـ 18.5%، بعد تمكنها من بيع 123 وحدة.
كما انخفضت مبيعات الشاحنات الخفيفة المتوسطة بـ 29.8%، ليسجل إجمالي مبيعاتها خلال أغسطس 434 شاحنة، أما قطاع الشاحنات التقيلة فتراجع بنسبة 66.7%، ويكتفى ببيع 56 شاحنة فقط.
وعلى مدار الشهور الثمانية الأولى من 2017، تراجعت مبيعات مينى بيك آب / فان 68.1%، مكتفية ببيع 471 سيارة، كما تراجعت مبيعات بيك أب بـ 35.5%، بإجمالى 10 ألاف، و718 وحدة، أما بالنسبة للشاحنات الخفيفية فتراجع أداؤها عن العام الماضى بـ 54%، بعد تمكنها من بيع 583 وحدة.
كما تراجعت مبيعات الشاحنات الخفيفة المتوسطة بـ 36.8%، بإجمالى عدد وحدات مبيعة بلغ إجماليها 2747 وحدة، أما الشاحنات المتوسطة فتعد من الفئات الأقل تراجعاً فى مبيعاتها خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس بتراجع بلغ 0.9% فقط، بإجمالى 107 سيارات مبيعة.
وهوت مبيعات الشاحنات الثقيلة خلال تلك الفترة بنسبة 37%، بعد تمكنها من بيع 576 وحدة فقط، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضى والتى بلغت 1134 شاحنة.
وعن أداء الشاحنات المجمعة محلياً، تراجعت مبيعاتها خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2017، بنسبة بلغت 30.2%، بإجمالى 13 ألفاً، و773 شاحنة مبيعة، مقابل 19 ألفاً، و729 سيارة خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، فيما هوت مبيعات الشاحنات المستوردة كلياً من الخارج بـ 72.6%، بإجمالى 1429 شاحنة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2016، والتى بلغت 5218 شاحنة.
واستمرت هيمنة شيفورليه الدبابة على فئة شاحنات "بيك آب" بحصة سوقية بلغت 91%، بإجمالى 9746 وحدة مبيعة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى، كما تمكنت العلامة الأمريكية من الاستحواذ على حصة سوقية تصل إلى 90% من مبيعات الشاحنات الخفيف بإجمالى 527 وحدة.
واقتنصت شيفورليه التابعة لجنرال موتورز ايجيبت حصة سوقية تصل إلى 70% من مبيعات الشاحنات الخفيفة المتوسطة بإجمالى 1930 وحدة مبيعة، بينما تمكنت العلامة اليابانية "ميتسوبيشى" من اقتناص حصة الأكبر من مبيعات الشاحنات المتوسطة بـ 32%، بعد تمكنها من بيع 34 شاحنة.
وحققت مرسيدس MCV حصة سوقية تصل إلى 85% من مبيعات الشاحنات الثقيلة، بإجمالى عدد شاحنات مبيعة خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2017، بلغت 311 شاحنة.
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