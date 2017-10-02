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بورصة وشركات
البورصة تطرق قمة تاريخية جديدة وسط نشاط للسيولة
الإثنين 02 أكتوبر 2017 04:57 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
استمرار الإيجابية مرهون بالبقاء أعلى 14 ألف نقطة.. وأقرب دعم 13800
السيولة ترتفع لأعلى مستوى في 4 أشهر.. و"الشرقية للدخان" يتصدر قيم التداولات
مصطفى طلعت
سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية قمة تاريخية جديدة، مع نهاية تداولات جلسة، اليوم الإثنين، محققاً أعلى مستوى له منذ التدشين، مدفوعاً بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب.
وارتفع المؤشر بنسبة 0.17% إلى 14000 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة 0.65% ليصل إلى 785 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسط الأوسط نطاقا بنسبة 1762 نقطة.
وكانت البورصة قد حققت أعلى مستوى لها أيضاً، بجلسة أمس، عند 13990 نقطة، بعد أن كسرت قمتها السابقة المسجلة في شهر يوليو الماضي عند 13970 نقطة.
وتحسنت مستويات السيولة بشكل ملحوظ، اليوم، وبلغت قيمة التداولات 1.5 مليار جنيه على الأسهم فقط، وهو أعلى مستوى يومي لها منذ نهاية شهر مايو الماضي.
واستحوذ سهم الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" على النصيب الأكبر من قيم التداولات، مسجلاً تنفيذات قدرها 178,3 مليون جنيه، بعد ارتفاعه 5.45% إلى 321.7 جنيه.
وكانت الجمعية العامة للشركة، قد رفعت، أمس، توزيعات الأرباح على المساهمين عن العام المالي 2016-2017 إلى 11.5 جنيه مقابل 8 جنيهات المقترحة من قبل مجلس الإدارة.
ورجح محللون فنيون هدوء وتيرة السوق، خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء، مؤكدين أن استمرار بقائها أعلى 14000 نقطة، قد يدعم الصعود نحو مستويات تاريخية جديدة، إلا أنهم اسبتعدوا ذلك السيناريو، متوقعين حدوث عمليات جني أرباح سريعة خلال الجلسة.
وقال هشام حسن، رئيس قسم التحليل الفني بشركة "أكيومن" لإدارة الأصول، إن المؤشر كان لديه مستوى مقاومة هام عند 14000 نقطة، نجح في اختراقه اليوم، وتحول لمنطقة دعم، وحال الاستقرار أعلاه لجلستين مقبلتين سيكون هناك فرص للوصول إلى 15000 نقطة مع نهاية الشهر.
وأوضح "حسن" أن المؤشر السبعيني كان أداؤه مماثلا للرئيسي، إذ تمكن من اختراق مستوى المقاومة 780 نقطة لأعلى، اليوم، لتتحول هذه المنطقة إلى مستوى دعم جديد، في حين يستهدف 795 نقطة على الأجل القصير.
وأكد سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفني بشركة "الجذور" لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الرئيسي سجل، اليوم، مستوى تاريخيا عند 14102 نقطة، ظهرت عندها ضغوط بيعية دفعت السوق لتقليص مكاسبها لتغلق عند 14000 نقطة.
وتوقع غريب استمرار الضغوط البيعية بجلسة الغد ومرور المؤشر بحركة جنى أرباح سريعة، ليختبر مستوى الدعم عند 13800 نقطة.
ولفت إلى أن أداء المؤشر السبعيني جاء مماثلا للرئيسي وتجاوز المقاومة 780 نقطة فى بداية التعاملات إلى 794 نقطة، إلا أن الضغوط البيعية دفعته للتخلى عن بعض مكاسبه، منهيًا التعاملات عند 785 نقطة، ما يجعل المؤشر مرشحا لجنى أرباح سريعة واختبار الدعم 770 نقطة.
واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد العرب والأجانب للشراء بصافى 24 و66.3 و9.3 و8.1 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بصافى 28.9 و79.1 مليون جنيه على التوالى.
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