إطلاق مبادرة Samsung Gate‎

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المال – خاص :



أطلقت شركة سامسونج إلكترونيكس مصر، مؤخراً، مبادرة هي الأولى من نوعها في مصر، لتقديم بدائل جديدة لخدمة العملاء من ذوي الإحتياجات الخاصة.



في إطار هذه المبادرة توفرSamsung Gate لقاطني القاهرة والجيزة والسادس من أكتوبر، خدمة استلام وتسليم الهواتف المحمولة التى يراد إصلاحها، من خلال موظف.



وقال جي هوان لي- رئيس سامسونج الكترونيكس مصر: "تضع سامسونج إلكترونيكس مصر معاييراً جديدة في مجال خدمة العملاء فى السوق المصرية، عن طريق تقديم خدمة Samsung Gate المصممة خصيصاً لعملائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، إننا في سامسونج نواصل باستمرار تطوير قطاع إلكترونيات المستهلكين عن طريق تقديم تكنولوجيا وتصميمات وخصائص جديدة، بالإضافة إلى خدمة عملاء فريدة من نوعها من خلال تطوير حلول مبتكرة تساعد عملائنا في التغلب على جميع التحديات.



وأضاف ياسر عمر- رئيس قطاع خدمة العملاء في سامسونج إلكترونيكس مصر: "لقد ابتكرت سامسونج الكترونيكس مصر مفهوم Samsung Gate لأول مرة في السوق المصرى. وهذه الخدمة تم ابتكارها بعد تبنى الملاحظات التي أبداها موظفو خدمة عملاء سامسونج بخصوص التحديات التي تواجه العملاء ذوي الإحتياجات الخاصة عندما يرغبون في إصلاح هواتفهم المحمولة. إنّ هدفنا الرئيسي في قطاع خدمة العملاء هو تقديم أفضل وأرقى خدمة وتجربة شاملة لعملائنا الكرام وهو الأمر الذي يستحقونه منا بكل جدارة وإحترام.

