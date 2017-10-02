شكرى: تأهيل وتطوير الجهاز الإدارى سبيل إنجاح المشروعات الكبرى

طارق شكرى غرفة التطوير



بدور إبراهيم – رضوى عبد الرازق:



قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، باتحاد الصناعات، إن ألية الشراكة تسهم فى الإسراع بمعدلات التنمية، مشيرا إلى أهمية تأهيل وتطوير الجهاز الإدارى للدولة لإنجاح تلك الألية وتحقيق المستهدف منها .



وأشار خلال مشاركته بمؤتمر الأهرام للاستثمار العقارى، إلى أن الغرفة رصدت العديد من الشكاوى من المطورين، ويصل عددها إلى 10 شكاوى، أغلبها يتعلق بتأخر الإجراءات نتيجة البيروقراطية، لافتا إلى أن رخص التشغيل على سبيل المثال تستغرق فترة تصل إلى عام لإصدارها للمطور .



وشدد على ضرورة الاستفادة من تجارب العديد من الدول فى مجال تسريع الإجراءات والقضاء على البيروقراطية.



وأضاف أن الغرفة بالتنسيق مع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، تمكنت من وضع ألية للإسراع باستخراج تراخيص البناء، وتم الاتفاق على إسناد تلك المهمة إلى المكاتب الاستشارية، وتم تطبيقها كمرحلة أولى فى 7 مدن جديدة .

