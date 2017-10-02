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اقتصاد وأسواق
جمارك شرق بورسعيد تضبط 8.2 مليون قرص تامول
الإثنين 02 أكتوبر 2017 03:36 م
جمارك بورسعيد 99
أخر الأخبار
جمارك بورسعيد 99
مها أبوودن:
أحبطت الإدارة العامة لجمارك شرق التفريعة بورسعيد برئاسة محمد محمود حنفى، مدير عام جمرك شرق بورسعيد، تهريب 8.2 مليون قرص تامول مخدر.
وبناء على إخبارية مقدمة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية عمليات برئاسة كل من حلمي أبو الحسن، والرائد أحمد جمال، رئيس مباحث المخدرات والمقدم أحمد توفيق رئيس مباحث شرق، بمحاولة إحد وكلا الشحن أ . أ بالشيراتون بالقاهرة إدخال أصناف ممنوعة ضمن مشمول حاوية رقم CMAU1314844 واردة من سنغافورة ترانزيت مباشر شرق بورسعيد وجهة نهائية الإسكندرية والصنف طبقا للمستدات 200 كرتونة أمتعة شخصية (موبليات)
وبتفتيش الحاوية تبين وجود 36 كرتونة موبيليا والباقى بعدد 164 كرتونة بداخلها 8 ملايين و200 ألف قرص تامول، قرر محمد حنفي، مدير عام شرق التفريعة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر تهرب جمركي والتحفظ على المضبوطات.
مصلحة الجمارك
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